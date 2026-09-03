Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Ευρώπη

Ρεκόρ θανάτων από τους καύσωνες σε Βέλγιο και Γερμανία - Σχεδόν 3 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ακραίες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού προκάλεσαν χιλιάδες επιπλέον θανάτους σε Βέλγιο και Γερμανία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές των δύο χωρών. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 2.935 πλεονάζοντες θάνατοι από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου, ενώ στη Γερμανία οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα ανήλθαν σε περίπου 16.300, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη χώρα.

Οι καύσωνες από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 πλεονάζοντες θανάτους στο Βέλγιο ή αλλιώς ποσοστό πλεονάζουσας θνησιμότητας 22,6%, όπως ανέφερε σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε σήμερα η υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano, ενώ στη Γερμανία περίπου 16.300 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, αριθμός ρεκόρ από τότε που το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) άρχισε να κρατάει αρχεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το ινστιτούτο και αφορούν την περίοδο έως τις 23 Αυγούστου.

Από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου το Βέλγιο κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας με 2.035 επιπλέον θανάτους ή ποσοστό 48,7% πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, ανακοίνωσε η Sciensano.

Από τις 18 Ιουνίου καταγράφονταν μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 30 ° C για δέκα συναπτές ημέρες στο Βέλγιο, περιλαμβανομένων τριών ημερών όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν περίπου τους 35 ° C με τις νύχτες την ίδια περίοδο να είναι εξαιρετικά ζεστές.

Σύμφωνα με την Sciensano, το ποσοστό θνησιμότητας από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο καταγεγραμμένο στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της το έτος 2000.

Κατά τις άλλες δύο περιόδους καύσωνα, από τις 4 ως τις 17 Ιουλίου και από τις 28 Ιουλίου ως τις 16 Αυγούστου, σημειώθηκε χαμηλότερη πλεονάζουσα θνησιμότητα με 535 πλεονάζοντες θανάτους (14,8%) και 365 πλεονάζοντες θανάτους (7%) αντίστοιχα.

Ενώ οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με τους καύσωνες αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, η Sciensano επισημαίνει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες.

Στη Γερμανία, το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που αναφέρθηκε από την υγειονομική αρχή ήταν 15.800, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιελάμβανε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εθνικό επίπεδο έως τις 16 Αυγούστου.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το ινστιτούτο.

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι 9.600 από τους 16.300 θανάτους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής εβδομάδας μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, όταν η Γερμανία βίωσε θερμοκρασίες ρεκόρ, που ξεπέρασαν τους 41 ° C σε ορισμένες περιοχές. Αυτά τα κύματα καύσωνα, που έγιναν πιο έντονα και συχνά λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έπληξαν όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτό το ιδιαίτερα θανατηφόρο καλοκαίρι, το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το RKI (Ινστιτούτο Robert Koch) ήταν το 2018, με 8.900 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη στη Γερμανία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 82 εκατομμύρια κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΗΘΑΝΑΤΟΣΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗΚΑΥΣΩΝΑΣΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα