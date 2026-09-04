Έτοιμη το 2027 η Δανία για κέντρο επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ - Σε τροχιά εφαρμογής το Σύμφωνο Μετανάστευσης

Η Δανία δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει να είναι έτοιμη έως το τέλος του 2027 να στέλνει μετανάστες χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής σε κέντρο επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πέντε χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται να οριστικοποιήσουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Ο Yπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης, Μόρτεν Μπόντσκοφ, θα συναντηθεί την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Ελλάδα. Οι πέντε χώρες, γνωστές ως «Ομάδα των Πέντε», αναμένεται να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα βήματα προς την πρώτη συμφωνία της ΕΕ με χώρα εκτός Ένωσης για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής.

«Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο όσον αφορά την προσπάθεια δημιουργίας ενός κέντρου επιστροφής εκτός της ΕΕ και πλέον βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο Μπόντσκοφ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό σημαίνει ότι, από την πλευρά της Δανίας, αναμένουμε να είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τους πρώτους αλλοδαπούς σε μια χώρα-εταίρο έως το τέλος του επόμενου έτους», πρόσθεσε.

Δεν ανέφερε ποια χώρα ή ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο μια αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων και τη δυνατότητα των κρατών-μελών να δημιουργούν κέντρα κράτησης στο εξωτερικό. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις εγγυήσεις προστασίας για τους αιτούντες άσυλο.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, δήλωσε τον Ιούλιο ότι τα κέντρα επιστροφής και άλλες συμφωνίες για τη μεταφορά αλλοδαπών σε τρίτες χώρες ενέχουν «σημαντικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα», συμπεριλαμβανομένης της κακομεταχείρισης και της αυθαίρετης κράτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ