Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» σε τρεις νέες ρυθμίσεις για επιτάχυνση των αμυντικών επενδύσεων

Τρεις νομοθετικές προτάσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της άμυνας, την απλούστευση των αμυντικών προμηθειών και των ενδοενωσιακών μεταφορών αμυντικών προϊόντων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της αμυντικής βιομηχανίας, ενέκρινε την Τετάρτη η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η δέσμη αποτελεί μέρος των μέτρων απλούστευσης «Omnibus V» της ΕΕ και είχε συμφωνηθεί ανεπίσημα μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 10 Ιουνίου 2026. Οι προτάσεις συνδέονται με την πρωτοβουλία «ReArm Europe Plan/Readiness 2030» και έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων ύψους έως €800 δισ. στον τομέα της άμυνας κατά την επόμενη τετραετία.

Επιτάχυνση της αδειοδότησης

Για έργα αμυντικής ετοιμότητας, όπως η κατασκευή νέων εργοστασίων ή η επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προβλέπεται προθεσμία 42 εργάσιμων ημερών από την επίσημη υποβολή της αίτησης έως την έκδοση απόφασης.

Οι εθνικές Αρχές θα μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνουν την προθεσμία έως δύο φορές και συνολικά μέχρι 60 επιπλέον ημέρες, με τη συνολική διάρκεια της διαδικασίας να μην μπορεί να υπερβαίνει τις 102 εργάσιμες ημέρες. Οι παρατάσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται και να γνωστοποιούνται στον φορέα υλοποίησης.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν αποφασίσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα εφαρμόζεται η αρχή της «σιωπηρής έγκρισης». Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν υπηρεσίες επικοινωνίας με τους φορείς υλοποίησης των αμυντικών έργων, οι οποίες θα παρακολουθούν ψηφιακά τις αιτήσεις, θα στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα υποβάλλουν στοιχεία στην Κομισιόν.

Το συγκεκριμένο κείμενο εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 22 αποχές.

Μεταφορές αμυντικών προϊόντων και προμήθειες

Η δεύτερη νομοθετική πράξη αφορά την απλούστευση των ενδοενωσιακών μεταφορών προϊόντων που συνδέονται με την άμυνα και των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Προβλέπεται νέα γενική άδεια μεταφοράς αμυντικών προϊόντων, την οποία τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν, με στόχο ένα περισσότερο προβλέψιμο πλαίσιο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά εντός της ΕΕ.

Για τις δημόσιες συμβάσεις συμφωνήθηκε επικαιροποίηση και αύξηση του κατώτατου ορίου εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων, καθώς και παράταση της μέγιστης διάρκειας των συμφωνιών-πλαισίων από επτά σε δέκα χρόνια. Προβλέπεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για περιστασιακές κοινές δημόσιες συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών.

Το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν ακόμη σε κοινή δήλωση για την εξέταση μελλοντικών πρωτοβουλιών που θα απλουστεύουν περαιτέρω τη μεταφορά αμυντικών προϊόντων και θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 549 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 27 αποχές.

Αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Η τρίτη δέσμη αλλαγών αφορά τη διαχείριση και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Οι νέοι κανόνες επικαιροποιούν τα κριτήρια ανάθεσης για τη χρηματοδότηση αμυντικών έργων, με έμφαση, σύμφωνα με τη συμφωνία, στην αριστεία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων.

Προβλέπεται επίσης αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η αυξημένη χρηματοδότηση επεκτείνεται και σε δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δομής για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών, η οποία έχει θεσπιστεί μέσω του Προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ουκρανία, συμφωνήθηκε ακόμη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με δοκιμές στην υποψήφια προς ένταξη χώρα θα μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Παράλληλα, η νέα νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για λόγους άμυνας, ορισμένες εξαιρέσεις από περιβαλλοντικούς και χημικούς κανόνες της ΕΕ.

Το τρίτο κείμενο εγκρίθηκε με 530 ψήφους υπέρ, 125 κατά και 12 αποχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ