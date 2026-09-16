Για πρώτη φορά μικροπλαστικά σε ούρα παιδιών στην Κύπρο – Τι έδειξε μελέτη του ΤΕΠΑΚ

Για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν ευρήματα για μικροπλαστικά σε δείγματα ούρων παιδιών στην Κύπρο αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΠΑΚ, σημειώνοντας ότι το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο ήταν οι τύποι που ανιχνεύθηκαν συχνότερα.

Αυτό προκύπτει από μελέτη που έγινε σε συνεργασία του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του ΤΕΠΑΚ, μαζί με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας στην Ιταλία ( https://link.springer.com/article/10.1186/s12989-026-00694-5), η οποία παρέχει αρχικές ενδείξεις ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να ανιχνευθούν στα ούρα παιδιών δημοτικού σχολείου που ζουν στην Κύπρο.

Όπως σημειώνεται αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά ενδέχεται να εκτίθενται σε μικροπλαστικά με τρόπους που επιτρέπουν σε αυτά τα σωματίδια να εισέλθουν και να κυκλοφορήσουν εντός του οργανισμού τους.

Μάλιστα χρησιμοποιώντας προηγμένες εργαστηριακές μεθόδους, οι ερευνητές μπόρεσαν να ανιχνεύσουν πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια και να προσδιορίσουν τους τύπους πλαστικού που υπήρχαν στα δείγματα ούρων. «Το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο ήταν οι τύποι που ανιχνεύθηκαν συχνότερα» σημειώνεται.

Επισημαίνεται ότι η μελέτη διαπίστωσε και διαφορές στην ποσότητα των μικροπλαστικών που ανιχνεύθηκαν μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεδομένου ότι συμμετείχε περιορισμένος αριθμός παιδιών και οι αναλύσεις ήταν κυρίως περιγραφικές, οι διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως απόδειξη σαφών διαφορών μεταξύ ομάδων.

Όπως αναφέρει το ΤΕΠΑΚ στην ανακοίνωσή του, τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, ενώ προστίθεται ότι προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα μικροπλαστικά εντοπίζονται συστηματικά στα ούρα των παιδιών, το να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος έκθεσής τους σε αυτά, καθώς και εάν η έκθεση σε μικροπλαστικά ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεγαλύτερων ερευνών.

Σύνδεσμος δημοσίευσης https://link.springer.com/article/10.1186/s12989-026-00694-5

Πηγή: ΚΥΠΕ