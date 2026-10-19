Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τραγωδία στη Λέσβο: Έξι νεκροί μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού - Ανάμεσά τους ένα βρέφος
Ευρώπη

Ισπανία: Φονικές πλημμύρες και κόκκινος συναγερμός για νέες σφοδρές καταιγίδες - Νεκρή γυναίκα στη Βαρκελώνη (βίντεο)

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κόκκινος συναγερμός για τη Μαγιόρκα και τη Βαλένθια, με σχολεία κλειστά και μετακινήσεις να διακόπτονται. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα κοντά στη Βαρκελώνη.

Σφοδρές καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Ισπανία, μετά τις πλημμύρες του Σαββατοκύριακου που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Μία γυναίκα, την οποία παρέσυρε ρέμα κοντά στη Βαρκελώνη το βράδυ του Σαββάτου, εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων, καθώς και για την περιοχή της Βαλένθιας, λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων. Στη Βαλένθια είχαν σημειωθεί το 2024 οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων έκλεισε τα σχολεία στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας.

Οι αρχές στη Βαλένθια, την Καταλονία, την Ανδαλουσία και τις Βαλεαρίδες έχουν αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά. Μεταξύ αυτών είναι πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι που δεν είναι προσβάσιμοι, πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα την Κυριακή.

Μηνύματα προειδοποίησης εστάλησαν στα κινητά κατοίκων στη Βαλένθια, την Ίμπιζα και τη γειτονική Φορμεντέρα, με σύσταση να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα, ενώ παραθαλάσσια θέρετρα που είναι γνωστά για τη νυχτερινή ζωή τους έχουν ερημώσει. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena, τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εκτράπηκαν και άλλες ακυρώθηκαν.

Ο ισπανικός στρατός έστειλε δυνάμεις στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα για να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης.

Στην Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα το βράδυ του Σαββάτου και διασώθηκαν από πυροσβέστες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

#κακοκαιρία #Ισπανία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα