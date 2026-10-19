Ισπανία: Φονικές πλημμύρες και κόκκινος συναγερμός για νέες σφοδρές καταιγίδες - Νεκρή γυναίκα στη Βαρκελώνη (βίντεο)

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων, καθώς και για την περιοχή της Βαλένθιας, λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων. Στη Βαλένθια είχαν σημειωθεί το 2024 οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών.

DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight, triggering maximum weather alerts and forced road closures across Spain. The aggressive atmospheric weather front is rapidly converting major metropolitan streets into dangerous, fast-moving rivers, leaving multiple vehicles completely stranded in deep water. Civil protection units urge residents in high-risk zones to avoid any non-essential travel as municipal drainage infrastructure remains heavily overwhelmed by the unprecedented downpour tonight. — Green Time (@greentime_media) October 19, 2026

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων έκλεισε τα σχολεία στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας.

Οι αρχές στη Βαλένθια, την Καταλονία, την Ανδαλουσία και τις Βαλεαρίδες έχουν αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά. Μεταξύ αυτών είναι πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι που δεν είναι προσβάσιμοι, πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές.

🇪🇸🇴🇲 A woman died after torrential rain swept her away while she was trying to cross a river in Catalonia, northeastern Spain, Reuters reports. The death brings the flood-related toll in Catalonia to five over the past two weeks, according to Reuters. The incident shows how quickly intense rainfall can turn ordinary river crossings into lethal hazards. The immediate danger is not limited to rising water levels: fast-moving currents can sweep people away before they can reach safety, making flood warnings and avoiding crossings critical during severe rain. https://t.co/uMBuiT7iFk — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) October 18, 2026

Σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα την Κυριακή.

Μηνύματα προειδοποίησης εστάλησαν στα κινητά κατοίκων στη Βαλένθια, την Ίμπιζα και τη γειτονική Φορμεντέρα, με σύσταση να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα, ενώ παραθαλάσσια θέρετρα που είναι γνωστά για τη νυχτερινή ζωή τους έχουν ερημώσει. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena, τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εκτράπηκαν και άλλες ακυρώθηκαν.

Ο ισπανικός στρατός έστειλε δυνάμεις στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα για να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης.

Στην Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα το βράδυ του Σαββάτου και διασώθηκαν από πυροσβέστες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ