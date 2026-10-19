Πιέσεις για επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, το Ινστιτούτο, το οποίο διατηρεί δεσμούς με το Εργατικό Κόμμα, προστίθεται στις οργανώσεις που ζητούν επανεξέταση της σχέσης της Βρετανίας με την ΕΕ, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για αλλαγή πολιτικής.

Στην έκθεσή του, το IPPR επισημαίνει ότι η ρωσική επιθετικότητα, η πολιτική αστάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ολοένα πιο διεκδικητική στάση της Κίνας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της συνεργασίας της Βρετανίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

«Οι επιμέρους συμφωνίες δεν αρκούν»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Χάρι Κουίλτερ-Πίνερ, αναγνωρίζει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο στην αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρώπη, υποστηρίζει ωστόσο ότι οι μεμονωμένες συμφωνίες δεν αποτελούν επαρκή απάντηση στις σημερινές προκλήσεις.

Κατά την άποψή του, η πλήρης συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι αυτό δεν συνεπάγεται την άμεση προκήρυξη νέου δημοψηφίσματος, αλλά την έναρξη μιας σταδιακής διαδικασίας προετοιμασίας, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής στήριξης τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η έκθεση ασκεί επίσης κριτική στην προηγούμενη προσέγγιση του Κιρ Στάρμερ, η οποία προέβλεπε στενότερη συνεργασία με την ΕΕ, χωρίς επιστροφή στην ενιαία αγορά ή πλήρη επανένταξη.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν αυτή τη στρατηγική ανεπαρκή, καθώς η Βρετανία χρειάζεται μεγαλύτερη επιρροή μέσω της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ το 52% των ψηφοφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης που επικαλείται η έκθεση, σύμφωνα με την οποία το 52% των Βρετανών ψηφοφόρων υποστηρίζει την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 29% που εκφράζει αντίθεση.

Το IPPR υποστηρίζει ότι οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά από την αποχώρηση της Βρετανίας το 2020, με αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη επιστροφή να αφορά συμμετοχή σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετική από εκείνη που εγκατέλειψε η χώρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζουν οι ψηφοφόροι είναι η μείωση της αναμονής στους ελέγχους διαβατηρίων. Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τη στάση τους από τα οικονομικά πλεονεκτήματα ή τη δυνατότητα διαμονής και εργασίας σε κράτη-μέλη.

Ωστόσο, η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Όταν η επανένταξη παρουσιάζεται ως εξέλιξη που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών, το ποσοστό υποστήριξης υποχωρεί από το 52% στο 47%.

Αντίθετα, η αναφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων δεν φαίνεται να επηρεάζει στον ίδιο βαθμό τις απόψεις των ερωτηθέντων.

Αυξάνονται οι παρεμβάσεις υπέρ της επανένταξης

Η νέα έκθεση δημοσιοποιείται λίγες εβδομάδες μετά από αντίστοιχη παρέμβαση του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ, το οποίο είχε επίσης ταχθεί υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο Άντι Μπέρναμ έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να εξετάσει εκ νέου όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την ΕΕ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι επιθυμεί να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Παρότι η ιδέα της επανένταξης συγκεντρώνει υποστηρικτές εντός της κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις για τις πολιτικές της επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κυβερνητικά στελέχη ανησυχούν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχύσει την απήχηση του Νάιτζελ Φάρατζ και του κόμματός του, Reform UK, το οποίο αντιμετωπίζει αντιπαραθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότησή του και δηλώσεις υποψηφίων του.

Πηγή: The Guardian