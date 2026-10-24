Στους δρόμους η Ευρώπη: Δακρυγόνα στη Γαλλία, φωτιές στην Αλβανία και 25.000 διαδηλωτές στην Ισπανία (βίντεο)

Παρά το διαφορετικό περιεχόμενο των κινητοποιήσεων, κοινό στοιχείο αποτελεί η ανησυχία για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, με μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους και συνταξιούχους να διεκδικούν αλλαγές.

Γαλλία: 135 προσαγωγές και 70.000 αστυνομικοί επί ποδός

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για ακόμη ένα Σάββατο, με τις αρχές να έχουν αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμό αυξημένο κατά 10.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, μέχρι τη μία το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 135 προσαγωγές, ενώ περίπου 35.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 136 κινητοποιήσεις. Όπως μεταδίδει η Le Monde, η συμμετοχή εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα της 17ης Οκτωβρίου, όταν είχαν καταγραφεί 60.000 διαδηλωτές σε 264 κινητοποιήσεις.

Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των προσαγωγών προέκυψε έπειτα από προληπτικούς ελέγχους, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν πυροτεχνήματα, μεταλλικές σφαίρες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας, επιδιώκοντας να αποτρέψει την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων και λεηλασιών που καταγράφηκαν στις 17 Οκτωβρίου.

Στη Λυών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση συγκέντρωσης κοντά στο πανεπιστήμιο Lyon 3, ενώ ακολούθησαν επεισόδια στην περιοχή Saxe-Gambetta, όπου διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Progrès, είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17 συλλήψεις κατά τις πρωινές ώρες.

Tear gas in Lyon https://t.co/1GBSA2Lg7M — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) October 24, 2026

Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία, όπου άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν αντικείμενα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Στη Ναντ ανακοινώθηκαν εννέα συλλήψεις, ενώ αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και όχημα εκτόξευσης νερού.

Στο Παρίσι, η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την Αστυνομία να επιβάλλει διαφορετική διαδρομή από εκείνη που είχαν αρχικά προγραμματίσει οι διοργανωτές. Περισσότεροι από 20 σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ καταστήματα και πολιτιστικά ιδρύματα ανέστειλαν προληπτικά τη λειτουργία τους.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα μαθητών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά σταδιακά διευρύνθηκαν, περιλαμβάνοντας ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, τους μισθούς και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Macron tried to crackdown on the protests, but it backfired! Hundreds of thousands of people have turned out across France today to send a clear message that the people won’t be silenced by Macron’s regime. Neoliberalism is a failed ideology that has accomplished nothing except making the rich richer and tearing our world apart with imperialist wars all while emboldening neofascism. https://t.co/gpVHJ9pXYm — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 24, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και τη Le Parisien, η Δικαιοσύνη διερευνά τον σοβαρό τραυματισμό 25χρονου φωτογράφου κατά τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ο οποίος καταγγέλλει ότι τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα.

Στο πολιτικό επίπεδο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων, αναμένεται νέα συνάντηση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αλβανία: Φωτιές και συγκρούσεις στα Τίρανα – Στο επίκεντρο ο Έντι Ράμα

Σκηνικό έντασης επικρατεί και στα Τίρανα, όπου συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το CNN Greece, διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα συγκεντρώθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, όπου έβαλαν φωτιά σε καθίσματα που είχε τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα ως συμβολική πρόσκληση σε διάλογο.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς το Υπουργείο Παιδείας, όπου είχαν προγραμματιστεί ξεχωριστές κινητοποιήσεις φοιτητών. Σύμφωνα με το Associated Press, ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν οχήματα εκτόξευσης νερού για τη διάλυση συγκεντρώσεων.

Το Euronews μεταδίδει ότι στην περιοχή του Υπουργείου Παιδείας αναπτύχθηκαν ειδικές μονάδες της αλβανικής Αστυνομίας, ενώ καταγράφηκαν επιθέσεις με πέτρες εναντίον του κτιρίου και των αστυνομικών δυνάμεων.

Tirana, Albania 🇦🇱 No words needed. Just watch. https://t.co/CU5NSPMpTr — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 24, 2026

Οι φοιτητές ζητούν μείωση των διδάκτρων, περισσότερη κρατική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι κινητοποιήσεις έχουν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα, με μέρος των διαδηλωτών να απαιτεί την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με το CNN Greece, αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε οδικούς άξονες που οδηγούν στην πρωτεύουσα, καθώς διαδηλωτές από άλλες περιοχές της χώρας μετακινούνται προς τα Τίρανα για να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επεξεργάζεται απαντήσεις στα αιτήματα των φοιτητών και επανέλαβε την πρόσκλησή του για διάλογο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις βίας θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Ο Έντι Ράμα έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ενώ οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα.

Ισπανία: Χιλιάδες στους δρόμους για την υπεράσπιση των συντάξεων

Διαφορετική ήταν η εικόνα στη Μαδρίτη, όπου χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία για την προστασία του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, βάσει της εκτίμησης της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη Μαδρίτη. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές υπολογίζουν τη συμμετοχή σε 50.000 άτομα, σύμφωνα με τη δημόσια ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE.

Η πορεία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha και διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, περνώντας μπροστά από το Μουσείο Prado και την πλατεία Cibeles.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των συντάξεων, την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης και την αποτροπή ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης του συστήματος.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Κρατική Συντονιστική Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Δημόσιου Συνταξιοδοτικού Συστήματος (COESPE), με βασικό αίτημα την αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τον πραγματικό πληθωρισμό.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης την εξίσωση των κατώτατων συντάξεων με τον κατώτατο μισθό και μέτρα για τη μείωση των ανισοτήτων, ενώ στην κινητοποίηση συμμετείχαν και οργανώσεις που διεκδικούν την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης για το συνταξιοδοτικό, με την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να κατηγορεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ότι επιδιώκει αλλαγές που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μερική ιδιωτικοποίηση.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, έχει διαβεβαιώσει ότι, εφόσον το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, θα συνεχίσει την αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι κινητοποιήσεις σε Γαλλία, Αλβανία και Ισπανία αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής δυσαρέσκειας στην Ευρώπη, με την εκπαίδευση, την αγοραστική δύναμη, τη στέγαση και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών να βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.