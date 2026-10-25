Βαρκελώνη: 128 συλλήψεις για βανδαλισμούς και λεηλασίες

Η επικεφαλής της Mossos d'Esquadra, Σίλβια Κατά, δήλωσε στο 3CatInfo ότι οι αστυνομικές αρχές συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις, ώστε να τις διαβιβάσουν στην Εισαγγελία Ανηλίκων και στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδες νέων, πολλοί ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν στους δρόμους και να επιτίθενται σε καταστήματα. Προηγουμένως είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί στις αρχές.

Η Κατά ανέφερε ότι μόνο δύο από τους συλληφθέντες είχαν ποινικό μητρώο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκαν 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης.

«Πρόκειται για απρόκλητη βία», δήλωσε η αξιωματικός, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες της προσπαθούν να αναλύσουν το προφίλ των συλληφθέντων. Όπως είπε, τα άτομα ήταν «εντελώς ανοργάνωτα», αλλά είχαν συνεννοηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ