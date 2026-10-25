Σαρώνει τη Βρετανία η καταιγίδα Boelo - 82.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις πτήσεων και πλημμύρες

Σύμφωνα με την Ένωση Δικτύων Ενέργειας (Energy Networks Association – ENA), περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Κύπρου) 82.000 νοικοκυριά στη Βρετανία δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πορτοκαλί συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους που εξέδωσαν οι αρχές παρέμενε σε ισχύ έως τις 21:00 τοπική ώρα στη Σκωτία και σε τμήμα της βόρειας Αγγλίας. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η καταιγίδα Austen, η οποία πέρασε από το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η ENA ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε 345.000 πελάτες μετά το πέρασμα των καταιγίδων Austen και Boelo.

Το πρωί, ριπές ανέμου ταχύτητας έως 135 χιλιομέτρων την ώρα έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως τη Σκωτία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Στη Σκωτία καταγράφηκαν προβλήματα στις μεταφορές, καθώς πτώσεις δέντρων και καλωδίων, αλλά και πλημμύρες, οδήγησαν στο κλείσιμο δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με το Network Rail Scotland.

Στη χώρα ίσχυε έως τις 15:00 τοπική ώρα κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες. Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Βρετανίας και της Σκωτίας εξέδωσαν σήμερα δεκάδες προειδοποιήσεις για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 10:30, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ακυρώθηκαν επίσης δρομολόγια φέρι από το Μπέλφαστ προς τη Σκωτία και την Αγγλία.

Περίπου 15 πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Ακυρώθηκαν επίσης πτήσεις από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς, στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ.

Πηγή: ΚΥΠΕ