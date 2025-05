Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε άρση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας

«Πράσινο φως» άναψαν οι Βρυξέλλες στην άρση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας. Η απόφαση ανακοινώθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years - and will keep doing so.