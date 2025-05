Φειδίας Παναγιώτου: Η συνέντευξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου δέχεται ερωτήσεις από τον Βρετανό δημοσιογράφο Caolan Robertson (Κέηλιν Ρόμπερτσον), με επίκεντρο δηλώσεις του που σχετίζονται με τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Robertson έθεσε ερωτήματα για τοποθετήσεις του Παναγιώτου που φέρονται να υιοθετούν φιλορωσική ρητορική, καθώς και για την υπόθεση απαγωγής Ουκρανών παιδιών από τις ρωσικές αρχές. Στο βίντεο, ο Παναγιώτου αναφέρει πως τα παιδιά αυτά είναι «ευτυχισμένα» στη Ρωσία, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις ή σχολιασμό των σχετικών κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ευρωβουλευτής φάνηκε να αποφεύγει την απευθείας απάντηση σε πολλές από τις ερωτήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αντέδρασε με γέλιο ή αμηχανία. Το περιεχόμενο της συνομιλίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη στάση και τις απαντήσεις του Παναγιώτου. Κατηγορούν τον Φειδία για τη ρηχότητα της πολιτικής του παρουσίας και επικρίνουν τη δημοφιλία του στα social media λέγοντας πως δεν συνεπάγεται με πολιτική επάρκεια.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με φόντο τις ανησυχίες για την επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις της στην ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο. Η ατμόσφαιρα της αντιπαράθεσης ήταν έντονη και αμήχανη, καθώς ο Φειδίας φαινόταν αιφνιδιασμένος και ανίκανος να απαντήσει με σαφήνεια.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί στηρίζεις την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία», ο Παναγιώτου δήλωσε:

«Συμφωνώ ότι πρέπει να επιστρέψουν. Έκανα έρευνα. Μας έδωσαν μια έκθεση ιστοσελίδας του Ζελένσκι και μια της έρευνας Yale με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Θεώρησα ότι δεν ήταν σωστές. Ψήφισα αποχή, άλλοι 40 το έκαναν, είναι και αυτοί assets;»

Στη συνέχεια, προχώρησε σε έναν ισχυρισμό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, λέγοντας πως ορισμένα από τα παιδιά «μπορεί να μην θέλουν να επιστρέψουν». Ο Robertson απάντησε λέγοντας: «Είναι ό,τι πιο γελοίο έχω ακούσει».

Ο Παναγιώτου υπερασπίστηκε τη στάση του δηλώνοντας:

«Έχω κάνει περισσότερη έρευνα από τους περισσότερους ευρωβουλευτές γιατί είμαι ανεξάρτητος και δεν έχω κόμμα να μου πει τι να ψηφίσω. Εκείνη την εβδομάδα ψηφίσαμε 500 πράγματα, δαπανήσαμε 1-2 ώρες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχω το δικαίωμα να αποφασίσω με τον περιορισμένο χρόνο και τις περιορισμένες πηγές. Πιστεύω ό,τι πιστεύω με τις πληροφορίες που έχω. Κάνουμε και οι δύο τις δουλειές μας, ωραία».

Το βίντεο της συνέντευξης κυκλοφόρησε ευρέως, προκαλώντας σειρά αντιδράσεων τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε ενημερωτικά μέσα. Οι δηλώσεις του Παναγιώτου έχουν ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους, με ορισμένους να τον κατηγορούν για υιοθέτηση φιλορωσικής ρητορικής, ενώ άλλοι επικαλούνται το δικαίωμα του ευρωβουλευτή στην ανεξάρτητη κρίση και επιλογή.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Fidias has been amplifying insane Kremlin propaganda for months, so I confronted him.



🚨 He said abducted Ukranian children are happy in russia



🚨 He refused to answer why he is putting out lies



He got angry



This is a mask off moment pic.twitter.com/3QjERhq3Aq