Ο Έλον Μασκ ξανακάνει retweet βίντεο του Φειδία – Στο στόχαστρο οι ΜΚΟ και η κρατική χρηματοδότηση

Ο Έλον Μασκ επανέρχεται στη στήριξή του προς τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, αναδημοσιεύοντας βίντεο του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη φορά, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) σχολίασε δηκτικά:

«Οι ΜΚΟ δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση για να ασκούν πίεση σε εκλεγμένους αντιπροσώπους!»

NGOs should not be funded by the government to lobby elected representatives! https://t.co/ZY7s0jQ4dC