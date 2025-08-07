Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η κρίση της Γάζας μοιάζει πολύ με «γενοκτονία» λέει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Η Ισπανίδα σοσιαλίστρια, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το κλίμα και αντιμονοπωλιακά ζητήματα, δεν είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Ο εκτοπισμός και οι φόνοι στη Γάζα μοιάζουν πολύ με «γενοκτονία» δήλωσε η υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, που κατέχει το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα μετά την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι η πρώτη Επίτροπος που απευθύνει αυτή την κατηγορία.

Η Ισπανίδα σοσιαλίστρια, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το κλίμα και αντιμονοπωλιακά ζητήματα, δεν είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

«Εάν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την έννοια αυτή», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα στο Politico σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Το Ισραήλ έχει κατ' επανάληψη απορρίψει τις κατηγορίες ότι διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμό του στη Γάζα. Η αποστολή του Ισραήλ στην ΕΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός να στοχοποιείται, να δολοφονείται και να καταδικάζεται σε θάνατο από πείνα», δήλωσε η Ριμπέρα στο Politico.

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα, αλλά δεν έχει φθάσει στο σημείο να το κατηγορήσει για γενοκτονία.

Η Κομισιόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να περιοριστεί η πρόσβαση του Ισραήλ σε βασικό χρηματοδοτικό της πρόγραμμα για έρευνα ύστερα από εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα. Σε εκείνη την πρόταση, η Κομισιόν δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συμφωνία που διέπει τις σχέσεις του με την ΕΕ.

ΚΥΠΕ

