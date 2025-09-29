Ένα κριθαρότο με χρώματα λαχανικών και αρώματα φρέσκων μυρωδικών που προσθέτουν βάθος στη γεύση. Ένα απολαυστικό πιάτο με έμπνευση από τη Μεσόγειο συνδυάζεται τέλεια με μους φέτας που δίνει την τέλεια πινελιά! Ετοιμάστε αυτό το κριθαρότο με λαχανικά και μους φέτας με αυτή τη συναρπαστική συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

1400 ml νερό

500 γρ. κριθαράκι

150 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

150 ml. λευκό κρασί

10 κλωνάρια θυμάρι, μόνο τα φύλλα ψιλοκομμένα

3 καρότα, καθαρισμένα και κομμένα σε κυβάκια

2 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κολοκυθάκι μέτριο, κομμένο σε κύβους

1 πιπεριά Φλωρίνης, ψιλοκομμένη

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κύβο ζωμό λαχανικών

5 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Ζεσταίνουμε το νερό σε ένα μικρό κατσαρολάκι και ρίχνουμε μέσα τον κύβο. Αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να διαλυθεί ο ζωμός και μόλις ετοιμαστεί αφήνουμε στην άκρη.

2 Βάζουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε τις 4 κ.σ. ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το καρότο, την πιπεριά Φλωρίνης, το κολοκυθάκι και τα καραμελώνουμε καλά για 5 με 7 λεπτά.

3 Στη συνέχεια, ρίχνουμε το σκόρδο, μαγειρεύουμε για επιπλέον 2 λεπτά και προσθέτουμε το κριθαράκι μαζί με το θυμάρι, ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα, ώστε να μην κολλήσει το κριθαράκι στον πάτο της κατσαρόλας.

Σβήνουμε με το κρασί και αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε το ζωμό σε δόσεις με μια κουτάλα, περιμένοντας να απορροφηθεί η πρώτη δόση ζωμού πριν ρίξουμε την επομένη.

5 Μόλις ετοιμαστεί το κριθαρότο, αποσύρουμε απ’ τη φωτιά και ρίχνουμε τη γραβιέρα, το βούτυρο, το ξύσμα λεμονιού, αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρουμε σε πιάτο αμέσως, συνοδεύοντας με μους φέτας.

Για το σερβίρισμα Μους φέτας

Υλικά

300 γρ. φέτα100 ml γάλα, πλήρες50 ml κρέμα γάλακτος1 κ.γ. ρίγανη, ξερή

Για το σερβίρισμα

ΠαξιμάδιαΝτοματίνια, κομμένα στη μέση

Εκτέλεση

Αδειάζουμε σε ένα multi όλα τα υλικά και τα χτυπάμε, μέχρι να προκύψει ένα λείο, κρεμώδες μείγμα.2Ύστερα, σερβίρουμε τη μους πάνω σε παξιμάδια μαζί με ντοματίνια.