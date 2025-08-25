Το μέλλον της Μολδαβίας βρίσκεται εντός EE υποστηρίζει η Ραουνά

Τη στήριξη της Λευκωσίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας μετέφερε η Υφυπουργός για ευρωπαϊκά θέματα Μαριλένα Ραουνά στις επαφές της τη Δευτέρα στο Κισινάου, στη διάρκεια επίσκεψης εργασίας.

Η κ. Ραούνα συναντήθηκε με την Πρόεδρο της χώρας Maia Sandu και την αναπληρωτή Πρωθυπουργό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Cristina Gherasimov.

Σε ανάρτηση στο Χ μετά την συνάντηση με την κ. Gherasimov ανέφερε ότι ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η επίσκεψή της στη χώρα επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας.

Πρόσθεσε ότι με την αναπληρώτρια Πρωθυπουργό είχαν μια εμπεριστατωμένη συζήτηση σχετικά με τους στόχους και τις προκλήσεις της Μολδαβίας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή στην πορεία της προς την ΕΕ.

«Η Κύπρος είναι ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης και του μέλλοντος της Μολδαβίας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας», ανέφερε στο X.

Η Υφυπουργός συναντήθηκε επίσης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας.

Σε ανάρτηση στο Χ η κ. Ραουνά ανέφερε ότι είχαν εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων η οποία επικεντρώθηκε στην αξιέπαινη πρόοδο της Μολδαβίας στις μεταρρυθμίσεις.

Πρόσθεσε ότι διαβεβαίωσε για την ακλόνητη υποστήριξη της Κύπρου στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, καθώς και στην ευρωπαϊκή της προοπτική.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση της ατζέντας διεύρυνσης της ΕΕ και στην επίτευξη απτής προόδου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Μολδαβίας», έγραψε στο Χ.

ΚΥΠΕ