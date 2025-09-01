Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ευρώπη

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν: Το αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν δέχθηκε παρεμβολές - «Δείχνει» τη Μόσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ταξίδι της προέδρου της Κομισιόν στη Βουλγαρία είναι μέρος της περιοδείας της σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Τις παρεμβολές που δέχθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Δευτέρα (1/9) την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. 

Σχετικά άρθρα:

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Μόσχα. Νωρίτερα το CNNi μετέδωσε πως υπήρχαν υποψίες για ρωσικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

Τελικά το αεροσκάφος της προσγειώθηκε με ασφάλεια, στο Πλόβντιβ, τη Φιλιππούπολη, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi.

Η επιτροπή έλαβε «πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές ότι υποψιάζονται ότι αυτή η κατάφωρη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία» συμπλήρωσε ο ίδιος στο αμερικανικό μέσο.

«Αυτό το συμβάν θα ενισχύσει περαιτέρω την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.

Το ταξίδι της προέδρου της Κομισιόν στη Βουλγαρία είναι μέρος της περιοδείας της σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το μήνυμα στη Μόσχα μετά τις παρεμβολές

Το ταξίδι είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα ισχύος και ενότητας, όπως εξηγεί το CNNi, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να επιτίθεται σε ουκρανικές πόλεις και να «σαμποτάρει οποιεσδήποτε προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Μιλώντας στη Βουλγαρία λίγο μετά τις παρεμβολές που δέχθηκε στο αεροσκάφος της, αλλά προτού αυτό δημοσιοποιηθεί, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να «διατηρήσει το αίσθημα του επείγοντος».

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω αποτροπής» είπε.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΕυρωπαϊκή ΈνωσηΚομισιόνΕΕΦον ντερ ΛάιενΟύρσουλα φον ντερ ΛάιενΕυρωπαϊκή Επιτροπή

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited