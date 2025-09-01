Επιβεβαιώνει η Κομισιόν: Το αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν δέχθηκε παρεμβολές - «Δείχνει» τη Μόσχα

Τις παρεμβολές που δέχθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Δευτέρα (1/9) την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Μόσχα. Νωρίτερα το CNNi μετέδωσε πως υπήρχαν υποψίες για ρωσικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

#BREAKING EU Commission president's plane was targeted by suspected Russian GPS jamming during landing but landed safely, spokesperson says pic.twitter.com/ilqw4ep3JF — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Τελικά το αεροσκάφος της προσγειώθηκε με ασφάλεια, στο Πλόβντιβ, τη Φιλιππούπολη, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi.

Η επιτροπή έλαβε «πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές ότι υποψιάζονται ότι αυτή η κατάφωρη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία» συμπλήρωσε ο ίδιος στο αμερικανικό μέσο.

«Αυτό το συμβάν θα ενισχύσει περαιτέρω την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.

Το ταξίδι της προέδρου της Κομισιόν στη Βουλγαρία είναι μέρος της περιοδείας της σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το μήνυμα στη Μόσχα μετά τις παρεμβολές

Το ταξίδι είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα ισχύος και ενότητας, όπως εξηγεί το CNNi, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να επιτίθεται σε ουκρανικές πόλεις και να «σαμποτάρει οποιεσδήποτε προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Μιλώντας στη Βουλγαρία λίγο μετά τις παρεμβολές που δέχθηκε στο αεροσκάφος της, αλλά προτού αυτό δημοσιοποιηθεί, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να «διατηρήσει το αίσθημα του επείγοντος».

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω αποτροπής» είπε.

Πηγή: cnn.gr