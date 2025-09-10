Το Ευρωκοινοβούλιο τοποθετείται για τη σύλληψη των 5 Ε/Κ

Η σημερινή συζήτηση για την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που διεξάγεται στο Στρασβούργο, εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, βρίσκοντας στήριξη από όλες της πολιτικές ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αν και αρκετές πολιτικές ομάδες έχουν καταρτίσει προσχέδια ψηφίσματος, φαίνεται πως τελικά θα παρουσιαστεί την Πέμπτη προς ψηφοφορία ένα ενιαίο ψήφισμα καθώς παρουσιάζεται σύμπλευση στα κύρια σημεία.

Αναμένεται έντονη καταδίκη

Βάσει των προσχεδίων των πολιτικών ομάδων που βρίσκονται στο τραπέζι, το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται πως θα «καταδικάσει με τον πιο έντονο τρόπο την παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη κράτηση των πέντε Ε/Κ». Μεταξύ άλλων, φαίνεται πως θα συμπεριληφθεί η αναφορά για «απαγωγή και ομηρία» με στόχο τον «εκφοβισμό όσων Ελληνοκυπρίων επιχειρούν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους ή να απευθυνθούν στην αποκαλούμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας». Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για την υγεία των κρατουμένων και για τις καταγγελίες απάνθρωπης μεταχείρισης, επισημαίνοντας ότι η άρνηση ιατρικής φροντίδας συνιστά σοβαρή παραβίαση διεθνών κανόνων.

Τα προσχέδια καλούν ρητά στην «άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση» των πέντε πολιτών της ΕΕ, καθώς και τον τερματισμό κάθε αυθαίρετης δίωξης. Παράλληλα, θα καλεί την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβουν όλα τα αναγκαία διπλωματικά και νομικά μέτρα, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς φορείς, για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των κρατουμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται πως θα γίνει και στη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσφύγει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας, ενώ υπογραμμίζεται ότι η Άγκυρα φέρει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του κατοχικού καθεστώτος. Οι ευρωβουλευτές πιθανόν να επαναλάβουν ότι η συνέχιση της παράνομης κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου, 51 χρόνια μετά, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι, είναι πολύ πιθανή και η συμπερίληψη και του τερματισμού της κατοχής, πλαισιωμένη με αναφορές στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ευρεία στήριξη

Με δεδομένη την πολιτική σύμπνοια που έχει ήδη διαμορφωθεί, εκτιμάται ότι το ψήφισμα θα υπερψηφιστεί την Πέμπτη με άνεση, προσφέροντας πολιτική στήριξη στους κρατούμενους και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα για τον τερματισμό της παράνομης κράτησής τους.