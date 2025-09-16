«Η Ευρώπη χάνει έδαφος και χρόνο», προειδοποιεί ο Ντράγκι

«Η Ευρώπη αποτυγχάνει στο να ακολουθήσει τον ρυθμό των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου με θέμα: «Ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι: τι έχει επιτευχθεί, τι έχει αλλάξει στις Βρυξέλλες».

Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της εκθέσεως των 400 σελίδων, όπου προειδοποιούσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζικές και γρήγορες μεταρρυθμίσεις για να παραμείνει ανταγωνιστική, ο Ντράγκι επισήμανε πως «ο πολίτες και οι ευρωπαϊκές εταιρείες εκτιμούν τις διαπιστώσεις, τις σαφείς προτεραιότητες και τα σχέδια δράσης, αλλά εκφράζουν επίσης αυξανόμενη απογοήτευση. Είναι απογοητευμένοι από το πόσο αργά κινείται η ΕΕ. Μας βλέπουν να μην καταφέρνουμε να ακολουθήσουμε την ταχύτητα της αλλαγής αλλού. Είναι έτοιμοι να δράσουν, αλλά φοβούνται ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της στιγμής».

Ο Ντράγκι ήταν κατηγορηματικός πως «η Ευρώπη χάνει έδαφος—και χρόνο» και ότι «το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης εξασθενεί. Οι ευπάθειες πολλαπλασιάζονται, και η αδράνεια μας κοστίζει ακριβά». Αναφέροντας τα νέα δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο, όπου οι ΗΠΑ επιβάλουν τους υψηλότερους δασμούς από την εποχή Smoot-Hawley και η Κίνα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα βρει τρόπο να αντιδράσει με την απαραίτητη ταχύτητα. «Η εξάρτηση μας από τις ΗΠΑ για την άμυνα και από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες μας περιορίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε ένα σύστημα που δεν της επιτρέπει να κινείται γρήγορα».

«Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί—από 24% σε 43% του συνολικού κόστους—ωστόσο, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας στο 93% του ΑΕΠ». «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη καθυστέρηση», προειδοποίησε ο Ντράγκι.

Ο Ντράγκι επεσήμανε ότι «η τεχνολογία είναι ο νέος αγώνας δρόμου και η Ευρώπη μένει πίσω,» με την Ευρώπη να υστερεί σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), όπου οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν προχωρήσει πολύ πιο μπροστά: «Τον περασμένο χρόνο, οι ΗΠΑ δημιούργησαν 40 μεγάλα μοντέλα ΤΝ, η Κίνα 15, και η ΕΕ μόνο 3», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υιοθετούν την ΤΝ με ρυθμό κοντά σε αυτόν των ΗΠΑ, αλλά ξεκινούν από πολύ χαμηλότερη βάση. «Χρειαζόμαστε μια πραγματική ενιαία αγορά όπου οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν χωρίς εμπόδια», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η γραφειοκρατία και οι υπερβολικοί κανονισμοί πνίγουν την καινοτομία». Σύμφωνα με τον Ντράγκι, ο Κανονισμός GDPR έχει αυξήσει το κόστος των δεδομένων κατά 20% για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ ζήτησε ριζική απλοποίηση των κανόνων για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη.

Προειδοποίησε ακόμη ότι η ενέργεια αποτελεί το επόμενο μεγάλο εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης: «Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι ακόμα τέσσερις φορές υψηλότερες από αυτές στις ΗΠΑ, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων θα αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2030», ενώ πρόσθεσε πως «χωρίς γρήγορες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια και διασυνδεδεμένα δίκτυα, η μετάβαση σε μια υψηλής τεχνολογίας οικονομία θα σταματήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να αγοράζει φυσικό αέριο συλλογικά για να μειώσει το κόστος».

Επιπλέον, ο Ντράγκι κάλεσε την ΕΕ να αλλάξει τη βιομηχανική της πολιτική, απορρίπτοντας την παθητικότητα και να υιοθετώντας μια πιο επιθετική βιομηχανική στρατηγική: «Οι ΗΠΑ και η Κίνα χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να ενισχύσουν τις βιομηχανίες τους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει πίσω». Ζήτησε περισσότερη συντονισμένη δημόσια χρηματοδότηση, ισχυρότερη δημόσια προμήθεια και μια ανταγωνιστική πολιτική που θα επιτρέπει την ενοποίηση στρατηγικών κλάδων. «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει από το παράδειγμα της Ιαπωνίας, όπου η κυβέρνηση επένδυσε 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα μόνο project ημιαγωγών, ενώ η ΕΕ διασπά τις επενδύσεις της σε δεκάδες μικρά προγράμματα».

Ο Ντράγκι κατέληξε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να δικαιολογεί την αργοπορία της. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα, και μια νέα νοοτροπία», ενώ πρόσθεσε πως «η Ευρώπη πρέπει να δράσει όπως έκανε με την Ενιαία Αγορά και το ευρώ: με σαφείς στόχους, σκληρή δουλειά και πολιτική αποφασιστικότητα». «Αν δεν κάνουμε τώρα ό,τι χρειάζεται, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω οριστικά», κατέληξε.

ΚΥΠΕ