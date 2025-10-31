Πιέζουν την Κομισιόν ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στο SAFE

Αυξάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση στις Βρυξέλλες για την υπαγωγή της Τουρκίας στο SAFE, δεδομένης της σύντομης προθεσμίας - για τις 30 Νοεμβρίου - για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων που έχουν υποβάλει η Τουρκία και η Νότιος Κορέα, σύμφωνα με πληροφορίες, μια ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Άμυνας, Τομά Ρενιέ, απάντησε ακόμη μια φορά σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων πως η Κομισιόν «έχει λάβει μια αίτηση από την Τουρκία και τη Νότιο Κορέα, που και οι δύο σχετίζονται πλήρως με το SAFE. Εξετάζουμε αυτά τα αιτήματα, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από την πλευρά μας», ανέφερε.

Ερωτώμενος αν η εξέταση της αίτησης σημαίνει και διαπραγμάτευση, ο Ρενιέ απάντησε αρνητικά: «Όχι, δεν ξεκινήσαμε καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία, ούτε με τη Νότια Κορέα".

"Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σύσταση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και μόλις λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Εδώ εστιάζουμε», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφος αναρωτήθηκε πώς γίνεται η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και μεγάλος παίχτης στο Συμβούλιο να υποστηρίζουν αυτή την πρόταση και να μην υπάρχει απόφαση, αλλά ούτε και εξήγηση γιατί δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε πως αυτό συμβαίνει «επειδή χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τα αιτήματα. Το SAFE γίνει ένα νέο εργαλείο και τα κράτη μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις. Δεν λέμε ότι η Τουρκία δεν είναι σημαντικός εταίρος και δεν λέμε ότι η Τουρκία δεν διαθέτει ισχυρές αμυντικές ικανότητες. Απλώς λέω ότι έχουμε λάβει ένα επίσημο αίτημα. Το εξετάζουμε και θα ληφθεί απόφαση μόλις ληφθεί απόφαση», κατέληξε ο Ρενιέ.

Ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε, πάντως, πως η επιμονή διατηρεί το θέμα ψηλά στην ατζέντα όσο και εάν δεν υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις που να αφορούν αυτή καθαυτήν την αξιολόγηση της αίτησης.

ΚΥΠΕ