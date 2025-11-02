Οι προκλήσεις του τομέα εργασίας - Λουκάς Φουρλάς και Κώστας Αρβανίτης στον «Π»

Με κύριο στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαρκείς κατώτατους μισθούς, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη μελών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωκοινοβουλίου από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Στην αποστολή συμμετείχαν η επικεφαλής Li Andersson (Φινλανδία), καθώς και οι ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς, Angelika Winzig (Αυστρία) και Κώστας Αρβανίτης (Ελλάδα). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τις κυπριακές Αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους ζητήματα όπως η καθυστέρηση ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και η προστασία των νέων εργαζομένων από την απλήρωτη εργασία κατά την πρακτική άσκηση. Δύο ευρωβουλευτές-μέλη της αποστολής μιλάνε στον «Π» στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής τους στην Κύπρο, αναλύοντας τις εξελίξεις αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στα εργασιακά ζητήματα.

Λουκάς Φουρλάς

Στόχος η δίκαιη εφαρμογή

Ο κ. Φουρλάς υπογράμμισε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική άσκηση και την απλήρωτη εργασία των νέων. «Δυστυχώς, παρατηρείται εκμετάλλευση νέων ανθρώπων που εργάζονται χωρίς αμοιβή, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά αποτελεί πανευρωπαϊκή πρόκληση», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τις κυπριακές Αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, καταγράφηκε διάθεση για μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικές λύσεις. «Η Κύπρος κάνει βήματα μπροστά και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Οδηγία θα εφαρμοστεί με τρόπο που θα προστατεύει πραγματικά τους εργαζόμενους και θα ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη», ανέφερε. Ο ευρωβουλευτής γνωστοποίησε ότι η Επιτροπή EMPL θα ετοιμάσει σχετική έκθεση για την επίσκεψη στην Κύπρο, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου και την προώθηση καλών πρακτικών.

Κώστας Αρβανίτης

Συλλογικές συμβάσεις και κοινωνική σύγκλιση

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σε δηλώσεις του στον «Π», χαρακτήρισε ως πετυχημένη την αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο. Ενώ διαπιστώθηκε πως η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, «η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων δεν μας επιτρέπει να λέμε πως υπάρχει ασφαλής εργασία». Σχολιάζοντας την Οδηγία για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Αρβανίτης ανέφερε πως ο κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. «Ο δικός μας στόχος δεν είναι να έρχεται η εκάστοτε κυβέρνηση και να ορίζει από μόνη της ένα ποσό αλλά η αναδιαμόρφωση της αύξησης έχοντας στο τραπέζι τους κοινωνικούς εταίρους». Πρόσθεσε ότι τα κράτη που έχουν χαμηλούς κατώτατους μισθούς, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, θα πρέπει να συγκλίνουν προς τα πάνω. «Με άλλα λόγια», σημείωσε, «δεν είναι σκοπός, για παράδειγμα, να μειωθεί ο μισθός των Σκανδιναβών αλλά να υπάρξει πραγματική σύγκλιση προς τα πάνω, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη να ζουν με αξιοπρέπεια». Γνωστοποίησε πως, κατά τις συναντήσεις που είχαν στην Κύπρο, μεταφέρθηκε στους αρμόδιους φορείς ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην Κύπρο. «Περίπου το 17% του κυπριακού πληθυσμού ζει στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ξεπερνάει το 31% η φτώχεια στα άτομα 65 ετών και άνω. Διαπιστώσαμε επίσης πως υπάρχει σοβαρό ζήτημα για τα ΑμεΑ, όπου υπάρχει χάσμα έναντι του γενικού πληθυσμού, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 17,7%», εξήγησε. Αναφερόμενος στον γυναικείο πληθυσμό της Κύπρου, ο κ. Αρβανίτης σημείωσε πως στις θέσεις προϊσταμένων μόλις το 26% ανήκει στο γυναικείο φύλο, ενώ παρατηρείται και μεγάλο χάσμα στους μισθούς.

Έλεγχοι εργασίας

Η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου έκανε αναφορά και στην έλλειψη ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως ζητήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς περισσότερα στοιχεία για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και στους σχετικούς ελέγχους. Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο κ. Αρβανίτης έθεσε και το ζήτημα της απλήρωτης μαθητείας, προτείνοντας παράλληλα άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις που μπορούν να αποδώσουν γρήγορα αποτελέσματα. Πρόσθεσε πως δεν μπορεί ο μαθητευόμενος να είναι «αόρατος» εργαζόμενος, σημειώνοντας πως το κράτος οφείλει να εγκύψει στο εν λόγω ζήτημα. Ανέφερε πως υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ προς αξιοποίηση για καλύτερες συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης των μαθητευόμενων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF+) και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η ΤΝ να φέρει αυξήσεις

Παράλληλα, ο Κώστας Αρβανίτης προέβαλε το θέμα της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική περίοδο με την ολοένα αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως αριστερά, συνέχισε, τάσσονται υπέρ της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τους ίδιους, προσθέτοντας πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να ερευνήσουν τη μείωση των ωρών εργασίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή εργασίας. «Από τα υπερκέρδη που παράγει η ΤΝ μπορούμε να έχουμε και αύξηση των μισθών», ανέφερε. Όντας αντιπρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ για αρκετά χρόνια, ο κ. Αρβανίτης ανέδειξε το ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών ουσιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στήριξη, εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση όσων ολοκληρώνουν προγράμματα απεξάρτησης.