Καδής: Ρόλος-κλειδί Κυπριακής και Ελληνικής Προεδρίας για την ΕΕ και τη Μεσόγειο

Τη στρατηγική σημασία που θα έχουν οι Προεδρίες της Κύπρου και της Ελλάδας στην ΕΕ για το μέλλον της Ευρώπης επεσήμανε ο Επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστας Καδής, κατά την ομιλία του στο 4ο Brussels Delphi Economic Forum.

Όπως ανέφερε, «οι δύο Προεδρίες, της Κύπρου και της Ελλάδας, μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση των προτεραιοτήτων, οι οποίες θα παραμείνουν επίκαιρες για το υπόλοιπο της θητείας αυτής της Επιτροπής.»

Ο Επίτροπος υπογράμμισε τη γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών, οι οποίες, χάρη στη θέση τους, μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις της ΕΕ με την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, επεσήμανε τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρεται για την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παραθαλάσσιες κοινότητες: «Οι δύο Προεδρίες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να τονίσουν τη σημασία των παραθαλάσσιων και νησιωτικών κοινοτήτων, τις ιδιαιτερότητές τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος εργασίας, το οποίο βασίζεται στην απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, ενώ επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η προσιτότητα, η στέγαση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και καινοτομία.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως τόνισε ο Επίτροπος, υλοποιεί την υπόσχεση για μια Ευρώπη που εξυπηρετεί τους πολίτες της και ηγείται με αυτοπεποίθηση στον κόσμο. Παράλληλα, επανέρχεται η δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, η οποία αποτελεί στρατηγική επένδυση για τη σταθερότητα, την ευημερία και την ειρήνη της Ευρώπης. Η αποφασιστικότητα των υποψηφίων κρατών να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβεβαιώνει την έλξη του ευρωπαϊκού μοντέλου και των αξιών του, ανέφερε.

Μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων είναι η διαπραγμάτευση και η ολοκλήρωση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και με μεγαλύτερο αντίκτυπο, χρηματοδοτώντας τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και ενισχύοντας την ικανότητα δράσης της Ένωσης. Όσον αφορά τη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο Επίτροπος ανέφερε ότι το 2026 η Κομισιόν θα υιοθετήσει στρατηγική για τις νησιωτικές κοινότητες κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. «Αυτό θα γίνει μέσω της στρατηγικής για τις παραθαλάσσιες και νησιωτικές κοινότητες, η οποία θα υιοθετηθεί το 2026 κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και θα εφαρμοστεί κατά τις επόμενες Προεδρίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής», ανέφερε.

Επιπλέον, ο Καδής συνέδεσε την επιτυχία των στόχων με την υλοποίηση του Μεσογειακού Συμφώνου, μια δέσμη δράσεων της Επιτροπής για τα κράτη μέλη της Μεσογείου και την ευρύτερη γειτονιά. «Θα βασίζεται επίσης στο πρόσφατα υιοθετημένο Μεσογειακό Σύμφωνο, το οποίο πρέπει τώρα να εφαρμοστεί», είπε.

«Άμεση προτεραιότητα θα είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τον Ωκεανό, της πρώτης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση του ωκεανού μας», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Ocean Act, το οποίο αναμένεται να ενσωματώσει όλους τους σχετικούς στόχους υπό μια ενιαία ομπρέλα. «Μια από τις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν από το Σύμφωνο θα είναι και το Ocean Act, το οποίο θα προταθεί από την Κομισιόν προς το τέλος του 2026. Θα ενσωματώσει όλους τους στόχους που αφορούν τον ωκεανό υπό μια ενιαία ομπρέλα, εξασφαλίζοντας καλύτερο συντονισμό και συνοχή μεταξύ των σχετικών πολιτικών», είπε.

Αναφερόμενος στη σημασία της Πρωτοβουλίας για τη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία θα προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία και τη βιώσιμη μπλε οικονομία, ο Επίτροπος Καδής επεσήμανε πως «η Ανατολική Μεσόγειος είναι η μοναδική θαλάσσια λεκάνη στην Ευρώπη χωρίς ειδικό σχέδιο διαχείρισης. (Η Πρωτοβουλία) Θα προωθήσει την περιφερειακή διακυβέρνηση και μια βιώσιμη μπλε οικονομία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα προσεγγίσουν τις Προεδρίες τους ως υπερήφανες μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες. «Είμαι βέβαιος ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα προσεγγίσουν τις Προεδρίες τους ως υπερήφανες μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες, γνωρίζοντας ότι η ενότητα δεν χτίζεται μόνο μέσα από τα θεσμικά όργανα, αλλά και μέσω των δεσμών που ενώνουν τους λαούς και τις περιοχές μας», ανέφερε

Πηγή: ΚΥΠΕ