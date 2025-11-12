Νέος κύριος σύμβουλος για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κομισιόν ο Γιώργος Ρωσσίδης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Γιώργου Ρωσσίδη στη θέση του κύριου συμβούλου για τις σχέσεις με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS). Η IAS παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές, γνώμες και συστάσεις σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου εντός της Κομισιόν, των οργανισμών της ΕΕ και άλλων αυτόνομων φορέων. Η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση.

Όπως αναφέρεται, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Ρωσσίδης έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια, οι εσωτερικές υποθέσεις, η διαχείριση κρίσεων και η υγεία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επέδειξε κρίση και αποφασιστική ηγεσία, εξασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών, όπως η Στρατηγική της ΕΕ για τα Εμβόλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Ο Γιώργος Ρωσσίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο κ. Ρωσσίδης έχει επιδείξει στην καριέρα του ισχυρές ηγετικές ικανότητες, διαχειριζόμενος μεγάλες ομάδες σε πολύπλοκα και υψηλής πίεσης περιβάλλοντα, ενώ έχει επιτύχει την ολοκλήρωση απαιτητικών πρωτοβουλιών, όπως η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φάρμακα και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κατά του Καρκίνου, ενώ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων ζητημάτων όπως το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο Ρωσσίδης υπηρετεί σήμερα ως Ανώτερος Εμπειρογνώμονας στην Αρχή Έκτακτης Ανταπόκρισης και Ετοιμότητας για την Υγεία (DG HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλας Κυριακίδου.

Προηγουμένως ήταν μέλος του Γραφείου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπου ηγήθηκε εργασιών για την Ένωση Ασφάλειας, την αντιτρομοκρατία και τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Επίσης, υπηρέτησε ως Αρχηγός Τομέα Επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, συντονίζοντας με τα Γραφεία των Επιτρόπων και την Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου. Πριν ενταχθεί στην Επιτροπή, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία εργαζόμενος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ