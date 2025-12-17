Στο Erasmus+ εντάσσεται ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2027 - Κατέληξαν σε συμφωνία Λονδίνο και Βρυξέλλες

Το Ηνωμένο Βασίλειο έφθασε σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την επανένταξή του από το 2027 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus, το οποίο εγκατέλειψε το 2020 στο πλαίσιο του Brexit, ανακοίνωσαν από κοινού η βρετανική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευτεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο Bρετανός Yπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ενωση, που επιχειρεί η Κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus από το 2027 θα ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Λονδίνο δήλωσαν από τις Βρυξέλλες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η επιστροφή αυτή «ανοίγει τον δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες και για μακροχρόνιες φιλίες» σε όλους τους φοιτητές που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την επέκταση του προγράμματος», έγραψε στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, χαιρέτισε «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP