«Το 0,2% της έκτασης και του πληθυσμού της ΕΕ»: Η Κύπρος μέσα από τα στατιστικά της Eurostat

Επί της ευκαιρίας της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026, η Eurostat αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat στο επετειακό της δελτίο, η Κύπρος, αποτελεί μόνο το 0,2% της έκτασης και του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πυκνότητα πληθυσμού 104 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 109 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ωστόσο, η χώρα διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου ανέρχεται στα 35.730 ευρώ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 39.940 ευρώ.

Στον οικονομικό τομέα, το δημόσιο πλεόνασμα της Κύπρου είναι 4,1% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο -3,1%. Το δημόσιο χρέος της Κύπρου είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 62,8% του ΑΕΠ έναντι 80,7% της ΕΕ. Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ είναι 37,6% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 40,4%. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 25,2% στην Κύπρο, έναντι 21,2% στην ΕΕ. Ωστόσο, η στάθμιση της μεταποίησης στην οικονομία είναι χαμηλότερη, με 4,5% του ΑΕΠ έναντι 14,3% στην ΕΕ.

Στον τομέα του πληθυσμού και των κοινωνικών συνθηκών, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω είναι 17,7% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 21,6%. Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 15 ετών είναι 15,3% στην Κύπρο, έναντι 14,6% στην ΕΕ. Το ποσοστό γονιμότητας είναι 1,40 παιδιά ανά γυναίκα στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 1,38. Το ποσοστό ανεργίας είναι 4,9% στην Κύπρο, χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 5,9%. Το ποσοστό ανεργίας για άτομα κάτω των 25 ετών είναι 13,0% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 14,9%. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι 17,1% στην Κύπρο, έναντι 21,0% στην ΕΕ.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κύπρος κατέχει την τρίτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 64,4% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό ανέρχεται στο 72,9%, έναντι 50,2% στην ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι 11,3% στην Κύπρο, έναντι 9,4% στην ΕΕ.

Στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι 0,68% του ΑΕΠ στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 2,26%. Η απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας είναι 0,8% στην Κύπρο, έναντι 5,9% στην ΕΕ.

Στο περιβάλλον και την ενέργεια, η Κύπρος έχει επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μείωση 50,9% από το 1990, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι -35,5%. Ωστόσο, η ενεργειακή εξάρτηση της Κύπρου παραμένει υψηλή, με 92,2% έναντι 58,3% στην ΕΕ. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας είναι 20,2% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 24,6%.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, προσφέροντας μια εικόνα της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ