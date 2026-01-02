Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

«Το 0,2% της έκτασης και του πληθυσμού της ΕΕ»: Η Κύπρος μέσα από τα στατιστικά της Eurostat

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα στοιχεία της Eurostat με αφορμή την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Επί της ευκαιρίας της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026, η Eurostat  αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat στο επετειακό της δελτίο, η Κύπρος, αποτελεί μόνο το 0,2% της έκτασης και του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πυκνότητα πληθυσμού 104 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 109 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ωστόσο, η χώρα διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου ανέρχεται στα 35.730 ευρώ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 39.940 ευρώ.

Στον οικονομικό τομέα, το δημόσιο πλεόνασμα της Κύπρου είναι 4,1% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο -3,1%. Το δημόσιο χρέος της Κύπρου είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 62,8% του ΑΕΠ έναντι 80,7% της ΕΕ. Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ είναι 37,6% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 40,4%. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 25,2% στην Κύπρο, έναντι 21,2% στην ΕΕ. Ωστόσο, η στάθμιση της μεταποίησης στην οικονομία είναι χαμηλότερη, με 4,5% του ΑΕΠ έναντι 14,3% στην ΕΕ.

Στον τομέα του πληθυσμού και των κοινωνικών συνθηκών, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω είναι 17,7% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 21,6%. Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 15 ετών είναι 15,3% στην Κύπρο, έναντι 14,6% στην ΕΕ. Το ποσοστό γονιμότητας είναι 1,40 παιδιά ανά γυναίκα στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 1,38. Το ποσοστό ανεργίας είναι 4,9% στην Κύπρο, χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 5,9%. Το ποσοστό ανεργίας για άτομα κάτω των 25 ετών είναι 13,0% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 14,9%. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι 17,1% στην Κύπρο, έναντι 21,0% στην ΕΕ.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κύπρος κατέχει την τρίτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 64,4% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό ανέρχεται στο 72,9%, έναντι 50,2% στην ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι 11,3% στην Κύπρο, έναντι 9,4% στην ΕΕ.

Στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι 0,68% του ΑΕΠ στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 2,26%. Η απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας είναι 0,8% στην Κύπρο, έναντι 5,9% στην ΕΕ.

Στο περιβάλλον και την ενέργεια, η Κύπρος έχει επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μείωση 50,9% από το 1990, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι -35,5%. Ωστόσο, η ενεργειακή εξάρτηση της Κύπρου παραμένει υψηλή, με 92,2% έναντι 58,3% στην ΕΕ. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας είναι 20,2% στην Κύπρο, ενώ στην ΕΕ είναι 24,6%.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, προσφέροντας μια εικόνα της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα