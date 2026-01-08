Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Απορρίπτουμε τους όρους κατοχή, εισβολή και διαίρεση για την Κύπρο»

«Απορρίπτουμε τις εκφράσεις όπως ‘κατοχή’, ‘εισβολή’ και ‘διαίρεση’», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη με αφορμή την χθεσινή επίσημη τελετή έναρξης στη Λευκωσία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Απορρίπτουμε τις εκφράσεις όπως "κατοχή", "εισβολή" και "διαίρεση" που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες ομιλίες στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου, στο πλαίσιο αναφορών στο νησί της Κύπρου» λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ, αναφερόμενο στην Κυπριακή Δημοκρατία. «Οι εν λόγω εκφράσεις δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις ιστορικές και σύγχρονες πραγματικότητες του νησιού», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τουρκικού ΥΠΕΞ, «η μόνη ‘κατοχή΄ στο νησί πηγάζει από το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, το 1963, παραβίασε κατάφωρα το Σύνταγμα και τα εκ φύσεως δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, σφετεριζόμενη τα αξιώματα του κράτους της εταιρικής συνύπαρξης».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι «η στάση των αξιωματούχων της ΕΕ, που αγνοεί την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά ότι η ΕΕ εφαρμόζει διπλά μέτρα και σταθμά σε σχέση με τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται».

«Παράλληλα, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, αντίθετα με τις δημόσιες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, καταχράται εξαρχής την προεδρία της ΕΕ προκειμένου να προβάλλει τη διαστρεβλωμένη ρητορική της και τις αδιάλλακτες θέσεις της στο Κυπριακό, καταδεικνύει ξεκάθαρα γιατί η ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει ουδέτερο και εποικοδομητικό παράγοντα στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΚΥΠΕ