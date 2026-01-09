Κρίσιμη ψηφοφορία για τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur στις Βρυξέλλες, καταψηφίζει η Γαλλία, «κλειδί» η Ιταλία

Κρίσιμη ψηφοφορία θα έχουν σήμερα Παρασκευή οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών των 27 για την τελική επικύρωση της συμφωνίας EE - Mercosur πριν από την υπογραφή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρο Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στις 12 Ιανουαρίου στην Παραγουάη.

Οι Πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ στοχεύουν στη διαβεβαίωση της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο· ενώ ταυτόχρονα θα εκκινήσει η διαδικασία υπογραφής και σύναψης της συμφωνίας - μέσω γραπτής διαδικασίας.

Η Γαλλία διά του Προέδρου της Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Ο Μακρόν δήλωσε ότι, παρότι η Γαλλία στηρίζει το διεθνές εμπόριο, η συγκεκριμένη συμφωνία βασίζεται σε παρωχημένο πλαίσιο του 1999 και έχει ελάχιστο οικονομικό όφελος, μόλις +0,05% στο ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, ενώ ταυτόχρονα εκθέτει κρίσιμους αγροτικούς τομείς σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το Παρίσι πέτυχε τρεις βασικές βελτιώσεις στις διαπραγματεύσεις: ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει αναστολή εισαγωγών από Mercosur αν υπάρξει αποσταθεροποίηση της αγοράς με μεταβολή μόλις 5% σε τιμές ή όγκους, εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να τηρούν τους ίδιους κανόνες με τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και αντιβιοτικά, και ενίσχυση υγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων μέσω νέας ευρωπαϊκής task force. Επιπλέον, η Κομισιόν δεσμεύτηκε για επιπλέον 45 δισ. ευρώ στην ΚΑΠ από το 2028 και για μη αύξηση των τιμών λιπασμάτων λόγω του φόρου άνθρακα. Παραταύτα, στη Γαλλία υπάρχει πολιτική ομοφωνία απόρριψης και η χώρα θα ψηφίσει «όχι».

Η τελική απόφαση στην ΕΕ θα ληφθεί με γραπτή ψηφοφορία. Για να εγκριθεί η συμφωνία απαιτούνται τουλάχιστον 15 κράτη που να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Αρνητικά για τη συμφωνία έχουν ταχθεί στο πρόσφατο παρελθόν η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Υπέρ βρίσκονται η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Η Ιταλία παραμένει αβέβαιη αλλά θεωρείται το κλειδί για τη διαμόρφωση πλειοψηφίας. Η Αυστρία είναι ουσιαστικά δεσμευμένη να καταψηφίσει λόγω προηγούμενης απόφασης του κοινοβουλίου της, ενώ το Βέλγιο αναμένεται να απόσχει λόγω εσωτερικών διαφωνιών. Το αποτέλεσμα θα κριθεί κυρίως από τη στάση της Ιταλίας και το αν θα επιτευχθεί το απαιτούμενο όριο πληθυσμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ