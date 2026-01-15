Στην Κύπρο για πρώτη φορά το Κολλέγιο των Επιτρόπων - Διήμερη επίσκεψη Φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της Προεδρίας

Με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται σήμερα για πρώτη φορά στην Κύπρο συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σύνολο των Ευρωπαίων Επιτρόπων βρίσκονται στο νησί για διήμερη επίσκεψη εργασίας, με σειρά επαφών και εκδηλώσεων σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στις 11:30 το πρωί, η κα φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η επίσημη σύνοδος του Κολλεγίου των Επιτρόπων θα ξεκινήσει μετά το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο λιμάνι της Λεμεσού.

Λίγο μετά τις 14:00, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κοινή επίσκεψη σε έκθεση στον χώρο του λιμανιού, ενώ θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο. Στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Οι εργασίες της ημέρας θα ολοκληρωθούν το βράδυ, με δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τα μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων, σε εστιατόριο στη Λευκωσία.