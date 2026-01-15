Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κομισιόν: Χαιρετίζει την έναρξη της 2ης φάσης του ειρηνευτικτού σχεδίου για Γάζα

Η Κομισιόν, υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι προσβλέπει στην πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της απρόσκοπτης και μαζικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την έναρξη της δεύτερης φάσης των 20 σημείων του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο έχει εγκριθεί με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον ορισμό Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας, με τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή δήλωση της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει την ειρήνη στη Γάζα, μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ασφάλειας, της διπλωματίας και των εργαλείων της συνεργασίας.

