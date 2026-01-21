Mercosur: Απογοήτευση Κομισιόν για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου - «Αβάσιμα ερωτήματα»

Αβάσιμα χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ερωτήματα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που ζητεί γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα των συμφωνιών EMPA και ITA με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Σε δήλωση που εξέδωσε μετά την ψήφο στο Στρασβούργο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, επισημαίνει ότι «η απόφαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και εξαγωγείς χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση σε νέες αγορές και η ΕΕ οφείλει να προωθήσει την ατζέντα διαφοροποίησης και να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως αξιόπιστου και προβλέψιμου εμπορικού εταίρου».

Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα τρία ερωτήματα που τίθενται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου «είναι αβάσιμα και έχουν ήδη αντιμετωπιστεί εκτενώς στο παρελθόν, τόσο στο πλαίσιο των ίδιων των διαπραγματεύσεων όσο και σε προηγούμενες συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η νομική αρχιτεκτονική των συμφωνιών ακολουθεί πλήρως τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες διαδικασίες, ότι οι οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου προέβλεπαν ρητά ενδιάμεση συμφωνία για θέματα αρμοδιότητας της ΕΕ και ότι τηρήθηκε πλήρης διαφάνεια και σεβασμός της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν τον θεσμικό τους ρόλο σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, όπως ακριβώς συνέβη και με τις συμφωνίες με τη Χιλή που ισχύουν από 1ης Φεβρουαρίου 2025.

Αναφορικά με τον μηχανισμό προσφυγών μη παραβίασης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις χώρες της Mercosur για να πιέσουν την ΕΕ να αλλάξει ή να μην εφαρμόσει νομοθεσία που υπηρετεί τους δικούς της πολιτικούς στόχους, ούτε επιτρέπει σε επιτροπές διαιτησίας να ζητούν αλλαγές μέτρων». Είπε επίσης ότι «ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο υφιστάμενο πρότυπο του ΠΟΕ και θέτει ακόμη αυστηρότερες προϋποθέσεις χρήσης».

Τέλος, η Επιτροπή δια του εκπροσώπου της διαβεβαίωσε ότι οι συμφωνίες δεν υπονομεύουν την αρχή της προφύλαξης ούτε τα υψηλά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ. «Δεν θα μειωθούν οι έλεγχοι στις αγροτικές εισαγωγές από τη Mercosur, ούτε θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών» ανέφερε. Οι σχετικές εγγυήσεις, όπως σημείωσε, «αποτυπώνονται τόσο στο κείμενο των συμφωνιών όσο και στη συνοδευτική δήλωση της Επιτροπής για τα πρότυπα παραγωγής και τους ελέγχους SPS».

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και τους ευρωβουλευτές πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ