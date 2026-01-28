ΕΕ: Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν πρώτη φορά αυτές των βενζινοκίνητων

Ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, στην ΕΕ τον Δεκέμβριο οι πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυτές των βενζινοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία του ομίλου αυτοκινητοβιομηχανίας ACEA που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, έστω και αν τα υβριδικά οχήματα διατήρησαν το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν πώς η ΕΕ στρέφεται αργά προς τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, ακόμη και καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν προτείνει χαλάρωση των κανόνων εκπομπών ρύπων που θα επιτρέψει στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Matthias Schmidt δήλωσε ότι οι λιγότερες πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων αντανακλούν εν μέρει την αναταξινόμηση ορισμένων ως «ήπιων υβριδικών», τα οποία εξακολουθούν να έχουν βενζινοκινητήρες και συμβάλλουν μέτρια στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

«Θα χρειαστεί ακόμη περίπου μισή δεκαετία πριν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπεράσουν πραγματικά τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε όλη την ΕΕ, αλλά παρ' όλα αυτά είναι μια αρχή», είπε.

Τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα αποτελούσαν το 22,6% των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας το ποσοστό 22,55 των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Τα υβριδικά βενζινοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών οχημάτων που μπορούν να διανύσουν περιορισμένες αποστάσεις μόνο με την ισχύ της μπαταρίας, ήταν στην κορυφή με ποσοστό μεριδίου 44%.

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η οποία περιλαμβάνει τη Βρετανία και τη Νορβηγία, οι πωλήσεις αυτοκινήτων κατέγραψαν για έκτο μήνα ετήσια αύξηση.

Ο ανταγωνισμός από κινεζικές μάρκες όπως η BYD, η Changan και η Geely εντείνει την κούρσα στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμη και καθώς οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen και η BMW λανσάρουν νέα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ΕΕ παρουσίασε σχέδιο τον Δεκέμβριο για άρση της απαγόρευσης πωλήσεων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, υποκύπτοντας στις πιέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των Κινέζων ανταγωνιστών τους, τους δασμούς εισαγωγής των ΗΠΑ και τις δυσκολίες για κερδοφόρες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί του κλάδου αναμένουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα συνεχίσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Γενικός Γραμματέας της E-Mobility Europe, Κρις Χέρον, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές μάρκες έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται, εισάγοντας νέα και οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, ενώ μεμονωμένες χώρες προσφέρουν νέα προγράμματα κινήτρων.

«Βλέπουμε την αποδοχή από τους καταναλωτές», δήλωσε ο Χέρον. «Είμαστε βέβαιοι ότι οι πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026».

Οι συνολικές ταξινομήσεις στην Ευρώπη, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών για την Volkswagen και την Stellantis αυξήθηκαν κατά 10,2% και 4,5% αντίστοιχα τον Δεκέμβριο, ενώ μειώθηκαν κατά 2,2% για τη Renault.

Οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 20,2% τον μήνα, ενώ αυτές της BYD αυξήθηκαν κατά 229,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ