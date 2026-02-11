Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τρεις νομοθετικές πράξεις που καθιστούν διαθέσιμο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τα έτη 2026 και 2027, στο πλαίσιο της υποστήριξης της χώρας εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιθετικότητας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, από το συνολικό ποσό, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια και υποστήριξη του προϋπολογισμού, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, με έμφαση στην έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά προϊόντα από την Ουκρανία, την ΕΕ και χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης/ΕΖΕΣ. Σε περίπτωση που ορισμένο υλικό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, προβλέπονται εξαιρέσεις για προμήθειες από άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρηματοδοτική βοήθεια θα παρέχεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας, όπως καθορίζονται σε στρατηγική που εκπονεί η ίδια η χώρα και αξιολογείται από την Κομισιόν, με έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ. Όλες οι πληρωμές θα υπόκεινται σε όρους που περιλαμβάνουν τη δέσμευση της Ουκρανίας στη δημοκρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Το δάνειο, σημειώνει το ΕΚ, θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινών δανεισμών της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, με εγγύηση το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και περίπου 3 δισ. ευρώ ανά έτος από το 2028. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το κεφάλαιο του δανείου όταν λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με επείγουσα διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου για ταχεία παροχή βοήθειας. Η πρόταση για το δάνειο υποστήριξης Ουκρανίας πέρασε με 458 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 44 αποχές. Η τροποποίηση του μηχανισμού της διευκόλυνσης για την Ουκρανία έλαβε 473 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 32 αποχές, ενώ η τροποποίηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2021-2027 εξασφάλισε 490 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 32 αποχές.

Όπως αναφέρεται, το Συμβούλιο πρέπει να επικυρώσει επίσημα το πακέτο για να μπορέσει η Κομισιόν να εκταμιεύσει την πρώτη πληρωμή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Το δάνειο υποστήριξης συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και παρουσιάστηκε από την Κομισιόν στις 14 Ιανουαρίου 2026. Το ποσό καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την εν λόγω περίοδο. Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία δεν συμμετέχουν στη στήριξη του δανείου, που προωθήθηκε μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

