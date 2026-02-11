Κεμπάπ, πιλάφι σαφράν και φιστικοσαρμάδες στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Πιάτα εμπνευσμένα από την τουρκική κουζίνα συμπεριλαμβάνει το μενού στο δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δείπνο, που παρατίθεται μετά τις κοινές δηλώσεις, ξεκινά με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα. Τα ορεκτικά συνεχίζουν με πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου αλλά και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Το μενού συνεχίζει με μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Από το μενού δεν λείπουν το ούρφα κεμπάπ και τα αρνίσια παϊδάκια.

Το γεύμα ολοκληρώνεται με παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά και ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φιστικοσαρμάδες.

Πηγή: iefimerida.gr