Μερτς από Μόναχο: «Ο πόλεμος του MAGA δεν είναι δικός μας – Η Ευρώπη χρειάζεται δικό της πυλώνα ασφάλειας»

Με ομιλία του Καγκελαρίου Μερτς που περιλάμβανε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις ξεκίνησε σήμερα η διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου.

Στην ομιλία του ο Καγκελάριος Μερτς παραδέχθηκε αρχικά ότι η διεθνής τάξη πραγμάτων, όπως μέχρι τώρα τη γνωρίζαμε, έχει τελειώσει. Και πως η ελευθερία απειλείται από την πολιτική ισχύος που εφαρμόζουν οι Μεγάλες Δυνάμεις.

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, είπε πως «ανάμεσα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί χάσμα, μια βαθιά τάφρος. Όμως, οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει εξαιτίας των διαφορών με τις ΗΠΑ να ξεγράψουμε το ΝΑΤΟ, αλλά να δημιουργήσουμε στο εσωτερικό του τον δικό μας πανίσχυρο ευρωπαϊκό πυλώνα».

Ο ίδιος είπε ότι «είναι σωστή η προσπάθεια της Ευρώπης για την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ, αλλά και η προσπάθεια να επανέλθουμε σε μια υγιή, διατλαντική συνεργασία».

Ο Καγκελάριος επιτέθηκε και στην ιδεολογία MAGA του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, λέγοντας «ο πολιτιστικός πόλεμος που έχει εξαπολύσει το κίνημα MAGA δεν είναι δικός μας. Η ελευθερία του λόγου για εμάς τελειώνει εκεί που αρχίζουν λέξεις κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κατά του Συντάγματος. Δεν πιστεύουμε στους δασμούς, στον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο. Παραμένουμε πιστοί στις συμμαχίες για το κλίμα που έχουμε υπογράψει με διεθνείς οργανισμούς».

Ο Μερτς έκανε λόγο και για την ανάγκη της Ευρώπης να στηριχθεί στις δικές της αμυντικές δυνάμεις, ενώ επιτέθηκε και στη Ρωσία, την οποία κατηγόρησε για «έναν βάρβαρο πόλεμο που μπορεί να σταματήσει μόνον εάν το θελήσει η ίδια η Ρωσία». Όμως ο Καγκελάριος προβλέπει πως η Ρωσία θα σταματήσει μόνον όταν καταλάβει πως δεν μπορεί να τον κερδίσει στρατιωτικά, αλλά καταρρεύσει οικονομικά.

Επίσης παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τον Πρόεδρο Μακρόν για τη λεγόμενη ευρωπαϊκή ατομική ομπρέλα, η οποία θα μπορεί να προστατεύσει όχι μόνον τη Γερμανία, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στη φετινή σύνοδο του Μονάχου συμμετέχουν 60 αρχηγοί κρατών και αντιπροσωπείες από 120 χώρες, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος Μακρόν, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Στάρμερ, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μελόνι, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο, που και αυτός θα εκφωνήσει αύριο ομιλία.

Θα συμμετάσχουν επίσης και ο Δημοκράτης κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενώ στο περιθώριό της για γίνει και μίνι σύνοδος κορυφής μεταξύ Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ