Χειροπέδες σε 24χρονο για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λευκωσία

Στη σύλληψη 24χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 24χρονος συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα σύλληψης, και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40π.μ. στις 26 Μαΐου ξέσπασε φωτιά σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 34χρονου ιδιοκτήτη του, σε περιοχή της Λευκωσίας.

Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από εξετάσεις που έγιναν προέκυψε ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ