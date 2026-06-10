Συναγερμός στην Πάφο: Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 19, 21, 21 και 24 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της μαχαιροφορίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το βράδυ της 8ης Ιουνίου, όταν λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο στο Νοσοκομείο Πάφου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο νοσηλευτήριο, όπου εντόπισαν 19χρονο να φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραύματά του προκλήθηκαν έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από πρόσωπα που γνωρίζει.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον των τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης, ενώ το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.