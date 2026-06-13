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Λεμεσός: Χειροπέδες σε 39χρονο πρώην διευθυντικό στέλεχος για υπεξαίρεση €610.000

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη μετά από καταγγελία της εταιρείας του για κλοπή και απόσπαση χρημάτων – Φέρεται να υπέγραφε έγγραφα εκτελωνισμού παρόλο που είχε απολυθεί.

Στη σύλληψη 39χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κλοπή από αξιωματούχο, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν στη Λεμεσό μεταξύ των ετών 2023 και 2026.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε διευθυντής εταιρείας, ο 39χρονος, πρώην διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης, φέρεται να οικειοποιήθηκε κατά το εν λόγω διάστημα χρηματικό ποσό ύψους 610.215 ευρώ.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι, ενώ είχε ήδη παυθεί από τη θέση του, υπέγραψε εκ μέρους της εταιρείας για τον εκτελωνισμό ανυψωτικού μηχανήματος, χωρίς να διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη σήμερα για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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