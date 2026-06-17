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Επαρχία Αμμοχώστου: Σύλληψη 28χρονου για 13 υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη μετά από κλοπή που διαπράχθηκε τη Δευτέρα – Ηλεκτρονικές συσκευές, τσάντες και κλειδιά οχημάτων εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Συνελήφθη την Τρίτη 28χρονος ύποπτος στην επαρχία Αμμοχώστου για 13 υπό διερεύνηση υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα με το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου να διατάζει την Τετάρτη την οκταήμερη κράτησή του.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο ύποπτος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με κλοπή από αυτοκίνητο που διαπράχθηκε στις 15 Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Αμμοχώστου.

«Ακολούθησε έρευνα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διαμένει, κατά την οποία εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, πορτοφόλια, τσάντες, αρώματα, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια», προστίθεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ανακρινόμενος προφορικά, ο 28χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση και την κατοχή τους και επανασυνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 28χρονου για άλλες 12 υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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