Πυρκαγιά σε κατοικία στα Λειβάδια – Στο νοσοκομείο η ιδιοκτήτρια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα σε γκαράζ κατοικίας στα Λειβάδια της επαρχίας Λάρνακας, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στο ισόγειο της οικίας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Η ιδιοκτήτρια της κατοικίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο, καθώς εισέπνευσε καπνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΑΗΚ.