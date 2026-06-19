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Πυρκαγιά σε κατοικία στα Λειβάδια – Στο νοσοκομείο η ιδιοκτήτρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκών στο γκαράζ.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα σε γκαράζ κατοικίας στα Λειβάδια της επαρχίας Λάρνακας, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στο ισόγειο της οικίας.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Η ιδιοκτήτρια της κατοικίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο, καθώς εισέπνευσε καπνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΑΗΚ.

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