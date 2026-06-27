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Αστυνομία για τον θάνατο του 12μηνου βρέφους: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ιατρικής ή γονικής αμέλειας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αναφορικά με τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού, ο κύριος Μιχαήλ είπε ότι γι' αυτά θα αποφανθεί ο θανατικός ανακριτής


Δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία για ιατρική αμέλεια, ούτε υπόνοια για αμέλεια από πλευράς της οικογένειας του δωδεκάμηνου αγοριού το οποίο απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υπεύθυνος του ΤAE Λεμεσού Κώστας Μιχαήλ.

Επανέλαβε ότι η αστυνομία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου θανάτου.

Αναφορικά με τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού, ο κύριος Μιχαήλ είπε ότι γι' αυτά θα αποφανθεί ο θανατικός ανακριτής, αφού πρώτα ληφθούν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις - και συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

Στο παιδί - το οποίο είχε διαγνωσθεί με γαστρεντερίτιδα πριν από τρεις ημέρες και ανέβασε πυρετό - χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή από παιδίατρο. Ωστόσο, η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον πατέρα του στο νοσοκομείο, όπου - παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το σώσουν - απεβίωσε.

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