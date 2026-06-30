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Υπο εξαήμερη κράτηση 41χρονος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 41χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η αστυνομία, βάσει της οποίας χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Διάταγμα κράτησης για περίοδο έξι ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε άνδρα ηλικίας 41 ετών ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από την αστυνομία για υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 41χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η αστυνομία, βάσει της οποίας χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του υπόπτου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρία κινητά τηλέφωνα και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων.

ΚΥΠΕ

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