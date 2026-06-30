Υπο εξαήμερη κράτηση 41χρονος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Διάταγμα κράτησης για περίοδο έξι ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε άνδρα ηλικίας 41 ετών ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από την αστυνομία για υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 41χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία που εξασφάλισε η αστυνομία, βάσει της οποίας χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του υπόπτου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρία κινητά τηλέφωνα και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων.

ΚΥΠΕ