«Η σιωπή είναι συνενοχή»: Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό για τη Γάζα

Περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα οργανώσεων και συλλογικοτήτων που αντιδρούν στη σύνοδο του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, η οποία φιλοξενείται στην Κύπρο.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και καλώντας την κυπριακή κυβέρνηση να αποσύρει κάθε στήριξη προς τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Έλση Χριστόφια, χήρα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, ο ακτιβιστής και υποψήφιος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές με το ΑΚΕΛ, Ορέστης Ματσάς, η ηθοποιός Πόπη Αβραάμ και η Μελάνη Στελίου.

Από το βήμα της εκδήλωσης μίλησε, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της ACCEPT+ Κύπρου, Στέφανος Ευαγγελίδης, ο οποίος ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος σε πρόσφατη δήλωσή του ότι «μειονότητα του ενός δεν είμαι», τονίζοντας πως η παρουσία των πολιτών στη συγκέντρωση αποτελεί την απάντηση.

«Κοιτάζω στο πλήθος και βλέπω ανθρώπους. Συνοδοιπόρους», είπε, προσθέτοντας ότι οι συγκεντρωμένοι βρίσκονται εκεί «για τη Γάζα, για τους νεκρούς, τους πεινασμένους, τους ξεριζωμένους», αλλά και επειδή, όπως ανέφερε, «κάτι ραγίζει απόψε, εδώ στην Κύπρο, αθόρυβα, με την υπογραφή της δικής μας κυβέρνησης». «Η σιωπή είναι συνενοχή», τόνισε.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη μεταπολεμική διεθνή τάξη, υποστηρίζοντας ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θεσπίστηκαν κανόνες που απαγορεύουν τις σφαγές αμάχων, τον λιμό ως μέσο πολέμου, την αρπαγή εδαφών και τη γενοκτονία. «Δύο λέξεις, μία υπόσχεση: ποτέ ξανά. Σε κανέναν», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η αποδοχή της πραγματοποίησης της συνόδου στην Κύπρο εκπέμπει το μήνυμα πως οι κανόνες του διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ, αναφερόμενος στην κυπριακή εμπειρία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, σημείωσε πως για την Κύπρο το διεθνές δίκαιο «είναι η μόνη ασπίδα που είχε ποτέ μια μικρή χώρα».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, είπε ότι δεν μπορεί να επικαλείται τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου για την Κύπρο και ταυτόχρονα να το υπονομεύει όταν πρόκειται για άλλους λαούς. «Οι αρχές δεν είναι στολίδι. Είναι για να τις εφαρμόζεις, ειδικά όταν κοστίζουν», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε την κυβέρνηση να μην υποχωρεί απέναντι σε πρακτικές που, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι «κάθε φορά που κάνεις πίσω μπροστά στον παράνομο, χάνεις κι εσύ την ασπίδα σου». Αναφέρθηκε επίσης στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία κατά επενδυτικών σχεδίων του Τζάρεντ Κούσνερ, συνδέοντάς τες με το κίνημα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, και ολοκλήρωσε την παρέμβασή του λέγοντας: «Όχι στο όνομά μας. Όχι στο έδαφός μας. Όχι στο ξεπούλημά μας».







