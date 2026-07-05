Έπιασαν 23χρονο με 20 φιαλίδια laughing gas στην Αγία Νάπα

Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα, μετά τον εντοπισμό 20 φιαλιδίων με υποξείδιο του αζώτου (laughing gas), καθώς και μπαλονιών και συσκευής εισπνοής στο όχημά του. Ο νεαρός τέθηκε υπό κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθειά του σε άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα μέλη της ΜΜΑΔ ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που κινείτο στην περιοχή της Αγίας Νάπας.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 23χρονος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 φιαλίδια με υποξείδιο του αζώτου, οκτώ μπαλόνια και μία συσκευή εισπνοής.

Το υποξείδιο του αζώτου χρησιμοποιείται νόμιμα στην ιατρική και τη βιομηχανία τροφίμων, ωστόσο η εισπνοή του για ψυχαγωγικούς σκοπούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Μεταξύ άλλων, μπορεί να οδηγήσει σε ζάλη, απώλεια αισθήσεων, ασφυξία, εγκαύματα από το ψυχρό αέριο, καθώς και νευρολογικές βλάβες και ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 όταν γίνεται συστηματική χρήση.

Ο 23χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.