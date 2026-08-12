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Πάφος: Έκρηξη σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα από αυτοσχέδια βόμβα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την έκρηξη, που σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο χαμηλής ισχύος, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα 56χρονου και σε δεύτερο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου στην Πάφο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα και σε δεύτερο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 3:15 π.μ. για έκρηξη σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Σαντορίνης.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο χαμηλής ισχύος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο του 56χρονου, ενώ ζημιές υπέστη και δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε μικρή απόσταση.

Μέλη του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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