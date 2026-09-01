Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Λιμενάρχης Λεμεσού: Για τα σκάφη αναψυχής την τελική ευθύνη έχει ο κυβερνήτης, όχι η Αρχή Λιμένων - Χαιρετίζει την απόφαση για Ακτοφυλακή (ηχητικό)
| Κοινωνία

Λεμεσός: Στις 16 οι αναφορές για ζημιές από την κακοκαιρία - Πού να επικοινωνήσουν οι επηρεαζόμενοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον Έπαρχο Λεμεσού Μιχάλη Μιχαήλ «το Σαββατοκύριακο δεν είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές εκτός από μια περίπτωση, στο Καντού, όπου καταγράφηκε αποκόλληση οροφής σε κτηνοτροφικό υποστατικό»

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έχει λάβει ενημέρωση, μέχρι στιγμής, για 16 περιστατικά ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, το περασμένο Σάββατο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έπαρχος Λεμεσού Μιχάλης Μιχαήλ.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ «το Σαββατοκύριακο δεν είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές εκτός από μια περίπτωση, στο Καντού, όπου καταγράφηκε αποκόλληση οροφής σε κτηνοτροφικό υποστατικό».

Ωστόσο, συνέχισε, «από χθες Δευτέρα, μέχρι και σήμερα, έχουμε μια ροή περιστατικών και μέχρι στιγμής καταγράψαμε 16 περιπτώσεις», διευκρινίζοντας ότι οι περισσότερες αφορούν ζημιές σε στέγες, όπως αποκόλληση κεραμιδιών, ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ντεπόζιτα νερού, ενώ δυο περιστατικά αφορούν ζημιές σε οχήματα.

Όπως είπε, για περιστατικά που αφορούν ζημιές σε οικοδομικά στοιχεία ενός υποστατικού, την ευθύνη εκτίμησης της ζημιάς αναλαμβάνει η Επαρχιακή Διοίκηση, ενώ εάν η ζημιά αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα, αναλαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σημειώνοντας ότι όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, μέχρι στιγμής, αφορούν μόνο κοινότητες της Επαρχίας, ο κ.Μιχαήλ υπενθύμισε ότι η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης,  λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι επηρεαζόμενοι, πρόσθεσε, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25806422 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο limassol.dao@limda.moi.gov.cy

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣκακοκαιρίαΖΗΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα