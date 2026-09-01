Λεμεσός: Στις 16 οι αναφορές για ζημιές από την κακοκαιρία - Πού να επικοινωνήσουν οι επηρεαζόμενοι

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έχει λάβει ενημέρωση, μέχρι στιγμής, για 16 περιστατικά ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, το περασμένο Σάββατο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έπαρχος Λεμεσού Μιχάλης Μιχαήλ.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ «το Σαββατοκύριακο δεν είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές εκτός από μια περίπτωση, στο Καντού, όπου καταγράφηκε αποκόλληση οροφής σε κτηνοτροφικό υποστατικό».

Ωστόσο, συνέχισε, «από χθες Δευτέρα, μέχρι και σήμερα, έχουμε μια ροή περιστατικών και μέχρι στιγμής καταγράψαμε 16 περιπτώσεις», διευκρινίζοντας ότι οι περισσότερες αφορούν ζημιές σε στέγες, όπως αποκόλληση κεραμιδιών, ηλιακά συστήματα θέρμανσης και ντεπόζιτα νερού, ενώ δυο περιστατικά αφορούν ζημιές σε οχήματα.

Όπως είπε, για περιστατικά που αφορούν ζημιές σε οικοδομικά στοιχεία ενός υποστατικού, την ευθύνη εκτίμησης της ζημιάς αναλαμβάνει η Επαρχιακή Διοίκηση, ενώ εάν η ζημιά αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα, αναλαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σημειώνοντας ότι όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, μέχρι στιγμής, αφορούν μόνο κοινότητες της Επαρχίας, ο κ.Μιχαήλ υπενθύμισε ότι η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι επηρεαζόμενοι, πρόσθεσε, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25806422 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο limassol.dao@limda.moi.gov.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ