«Τζογάρουν» με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Κάποιοι το αξιοποιούν για να πάρουν την δόση τους

Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα χρήματα που καταβάλλονται μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), μετά τις αναφορές για δικαιούχους που χρησιμοποιούν κοινωνικές παροχές για τζόγο. Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για περιορισμό της πρόσβασης δικαιούχων σε καζίνο και διαδικτυακό στοίχημα, ενώ η ΚΥΣΟΑ άνοιξε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, καταγγέλλοντας περιπτώσεις ατόμων που ξοδεύουν κοινωνικές παροχές ακόμη και για αγορά ναρκωτικών.

Το ζήτημα συζητήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η συζήτηση κινήθηκε σε δύο επίπεδα: κατά πόσο πρόσωπα που λαμβάνουν ΕΕΕ και διαθέτουν χρήματα για τζόγο πληρούν πράγματι τα κριτήρια για να είναι δικαιούχοι και πώς μπορεί να αποτραπεί η διοχέτευση κρατικών παροχών σε καζίνο και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Κάρτα με περιορισμούς

Στο τραπέζι τέθηκε, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ειδικής κάρτας μέσω της οποίας θα καταβάλλεται το ΕΕΕ και θα μπορούν να εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης ενός μοντέλου κοινωνικής κάρτας, με περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών και ασφαλιστικές δικλίδες ως προς τη χρήση των χρημάτων. Τονίστηκε παράλληλα ότι μια τέτοια κάρτα δεν θα πρέπει να «μαρκάρει» τον δικαιούχο, οδηγώντας στον στιγματισμό του.

Επιφυλάξεις για την πρόταση εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή της.

«Κόφτης» στα καζίνο

Από πλευράς της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου έγινε αναφορά σε επαφές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για εξεύρεση τεχνικής λύσης, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση ληπτών ΕΕΕ στα καζίνο.

Το σενάριο που συζητείται προβλέπει ότι κατά την έκδοση κάρτας παίκτη θα μπορεί, μέσω του αριθμού ταυτότητας, να γίνεται έλεγχος κατά πόσο το πρόσωπο είναι δικαιούχος ΕΕΕ. Το καζίνο δεν θα αποκτά πρόσβαση σε κατάλογο δικαιούχων ή άλλα προσωπικά δεδομένα, αλλά θα λαμβάνει μόνο απάντηση «ναι» ή «όχι». Για να εφαρμοστεί, ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη νομική βάση.

Στον διαδικτυακό στοιχηματισμό η λύση φαίνεται να είναι πιο εύκολη τεχνικά. Από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αναφέρθηκε ότι περίπου οκτώ στους δέκα παίκτες στοιχηματίζουν πλέον online και ότι υπάρχει ήδη από το 2024 πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού.

Τεχνικά, όπως λέχθηκε, δικαιούχοι του ΕΕΕ θα μπορούσαν να ενταχθούν ακόμη και αυθημερόν στην πλατφόρμα και να αποκλείονται από το νόμιμο διαδικτυακό στοίχημα, εφόσον προηγουμένως δημιουργηθεί η απαραίτητη νομοθετική βάση. Η Αρχή προειδοποίησε, πάντως, ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να οδηγούν τους παίκτες προς τον παράνομο τζόγο, με αναφορά και στην εύκολη πρόσβαση σε καζίνο στα κατεχόμενα.

Ανθοπούλου: «Σε τρεις μέρες δεν έχουν χρήματα»

Μια ακόμη πιο σκληρή διάσταση έδωσε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, υποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον τζόγο.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν άτομα με ψυχική αναπηρία και ουσιοεξάρτηση τα οποία λαμβάνουν κοινωνικές παροχές και, μόλις καταβληθούν τα χρήματα, προχωρούν ακόμη και σε αγορά ναρκωτικών, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες να έχουν μείνει χωρίς χρήματα.

Η παρέμβασή της έθεσε ουσιαστικά το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας ευάλωτων προσώπων και της διασφάλισης ότι οι κοινωνικές παροχές που προορίζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών δεν εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ημέρες.