ΕΙΚΟΝΕΣ: Κατάντησαν σκουπιδότοποι στενά στη Λακατάμεια - «Δεν τίθεται ζήτημα καθαριότητας» απαντά η Δήμαρχος

Της Χριστίνας Σταυρινού

Ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας εγείρουν δεκάδες κάτοικοι του Δήμου Λακατάμειας μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνουν λόγο για άγρια βλάστηση σε οικόπεδα και πεζοδρόμια, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστά αδύνατη τη διέλευση πεζών, καθώς και για σκύβαλα διασκορπισμένα στους δρόμους. Κάτοικος ανέφερε, μάλιστα, ότι κοντά στην οικία της, όπου βρίσκεται οικόπεδο με άγρια χόρτα, εντοπίστηκε φίδι.

Άγρια βλάστηση σε οικόπεδα και πεζοδρόμια

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Μαρτίου ο Δήμος Λακατάμειας εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών και τεμαχίων γης εντός των δημοτικών του ορίων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους μέχρι τις 10 Μαΐου 2026.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Ο Δήμος Λακατάμειας υπενθυμίζει σε όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών και τεμαχίων γης εντός των δημοτικών του ορίων να προβούν στον καθαρισμό και στην απομάκρυνση χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και τυχόν άχρηστων αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτά, το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 10 Μαΐου 2026. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, ακόμη και αν τα άχρηστα υλικά έχουν τοποθετηθεί από τρίτους».

Ο Δήμος σημείωνε ακόμη ότι από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, συνεργεία του θα άρχιζαν, βάσει προγράμματος, να καθαρίζουν όσα τεμάχια δεν είχαν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες τους, χρεώνοντάς τους τα σχετικά έξοδα. Διευκρίνιζε επίσης ότι, εάν ο καθαρισμός κρινόταν ανεπαρκής, θα προχωρούσε ο ίδιος στην ολοκλήρωση των εργασιών και θα εξέδιδε σχετικό τιμολόγιο για την ανάκτηση του κόστους, στη βάση του άρθρου 123(1)(α) του περί Δήμων Νόμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναρτήσεις κατοίκων, ο Δήμος δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει στον καθαρισμό όλων των οικοπέδων, όπως προέβλεπε η ανακοίνωση. Άγρια βλάστηση παρατηρείται και σε πεζοδρόμια, περιορίζοντας ή καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Παράπονα για την αποκομιδή των σκυβάλων

Οι κάτοικοι διατυπώνουν, επίσης, παράπονα για τον τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων στη Λακατάμεια. Όπως καταγγέλλουν, τα συνεργεία αφαιρούν τις σακούλες από τους κάδους και τις αφήνουν για αρκετή ώρα στην άκρη ή ακόμη και πάνω στο οδόστρωμα, μέχρι να περάσει το σκυβαλοφόρο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι σακούλες αποτελούν κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα, ενώ συχνά σκίζονται από γάτες που αναζητούν υπολείμματα τροφών. Ως αποτέλεσμα, σκύβαλα διασκορπίζονται στους δρόμους, προκαλώντας ρύπανση και δημιουργώντας εικόνες εγκατάλειψης.

Τα ρίχνει στην εταιρεία η Δήμαρχος

Η δήμαρχος Λακατάμειας, Φωτούλα Χατζήπαπα, μιλώντας στον «Π», δήλωσε ότι δεν τίθεται γενικό ζήτημα καθαριότητας στον Δήμο. Σε σχέση με τις καταγγελίες για τα σκύβαλα, ανέφερε ότι αρμόδια για την αποκομιδή τους είναι η ανάδοχος εταιρεία, προσθέτοντας ότι, όταν προκύπτουν προβλήματα, ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις.

«Δεν υπάρχει ζήτημα καθαριότητας»

Η κ. Χατζήπαπα αναγνώρισε ότι υπήρξε καθυστέρηση στον καθαρισμό των πεζοδρομίων. Όσον αφορά τα οικόπεδα, εξήγησε ότι οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος και ανά περιοχή, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία δεν μπορούν να μεταβαίνουν σε μεμονωμένα τεμάχια εκτός της καθορισμένης σειράς.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι ο αριθμός των διαθέσιμων εργολάβων είναι περιορισμένος. Πρόσθεσε ότι οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη θερινή περίοδο προκάλεσαν επιπλέον καθυστερήσεις, καθώς ορισμένα οικόπεδα στα οποία είχαν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες χρειάστηκε να καθαριστούν δεύτερη φορά.

Τέλος, η δήμαρχος κάλεσε τους δημότες να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για προβλήματα που εντοπίζουν, ώστε να δρομολογείται η ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους.