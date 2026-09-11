Κωνσταντίνος Ιωάννου: Θα επανεξεταστούν τα στεγαστικά σχέδια και για τους άγαμους [ηχητικό]

Γράφει η Χριστίνα Σταυρινού

Για τα δύο νέα στεγαστικά σχέδια διάθεσης περίπου 570 κρατικών οικοπέδων στο 25% της αξίας τους και υπό προϋποθέσεις δυνατότητας ανέγερσης επιπλέον ορόφου σε υφιστάμενες κατοικίες μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ανέφερε ότι το πρώτο σχέδιο στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν στην ανέγερση κατοικίας. Η κρατική γη θα παραχωρείται στο 25% της αξίας της, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 35% που ίσχυε σε παλαιότερο αντίστοιχο σχέδιο.

Σε πρώτη φάση 570 οικόπεδα

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κοινότητα παγκύπρια, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη και τουλάχιστον δέκα δικαιούχοι. Σε πρώτη φάση υπάρχουν περίπου 570 ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα σε περίπου 25 κοινότητες, μεταξύ των οποίων η Ξυλοτύμπου, το Φρέναρος, το Μάμμαρι, τα Λύμπια και η Αλαμινός.

Μετά τη δημοσίευση των διαθέσιμων οικοπέδων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δύο μήνες για να υποβάλουν αίτηση. Εάν οι δικαιούχοι ξεπερνούν τον αριθμό των διαθέσιμων οικοπέδων, θα πραγματοποιείται κλήρωση και θα καταρτίζεται λίστα αναμονής.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα, ζευγάρια χωρίς παιδιά και μονογονικές οικογένειες. Οι αιτητές θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και να είναι κάτοικοι της κοινότητας για την οποία υποβάλλουν αίτηση ή άλλης κοινότητας σε απόσταση έως 15 χιλιομέτρων.

Ο κύριος Ιωάννου σημείωσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανέγερση κατοικίας εντός τριών ετών, διαφορετικά το οικόπεδο θα πρέπει να επιστραφεί. Αναφερόμενος στο κόστος ανέγερσης, είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες λύσεις, μεταξύ άλλων προκατασκευασμένες κατοικίες, ενώ ετοιμάζονται τυποποιημένα σχέδια που θα παρέχονται δωρεάν από το Τμήμα Πολεοδομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Επανεξετάζεται το θέμα των άγαμων

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το σχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί, αφορά οικογένειες και ζευγάρια και όχι άγαμα άτομα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που συμβιώνουν χωρίς να έχουν παντρευτεί, αναφέροντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα επανεξεταστεί.

Επιπλέον όροφος μέχρι 150 τετραγωνικά

Το δεύτερο σχέδιο αφορά υφιστάμενες κατοικίες σε ολόκληρη την Κύπρο και επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την ανέγερση επιπλέον ορόφου ακόμη και όταν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Η πρόσθετη κατοικία μπορεί να φτάνει μέχρι τα 150 τετραγωνικά μέτρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 180 τετραγωνικά μέτρα.

Η δυνατότητα αφορά την κάλυψη στεγαστικών αναγκών παιδιών, εγγονιών και συγγενών πρώτου βαθμού. Δεν εφαρμόζεται σε πολυκατοικίες, διατηρητέες οικοδομές, περιοχές ειδικού χαρακτήρα, περιοχές Natura και ακίνητα εκτός ορίου ανάπτυξης. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η στατική επάρκεια της υφιστάμενης κατοικίας.

Ο κύριος Ιωάννου διευκρίνισε ότι η νέα κατοικία δεν θα μπορεί να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό για περίοδο δέκα ετών. Παράλληλα, το σχέδιο μπορεί να συνδυαστεί με άλλες στεγαστικές χορηγίες, όπως τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσφυγες ή την οικονομική ενίσχυση για κατοικίες σε ακριτικές περιοχές.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη οικογενειακή ακίνητη περιουσία για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και στα περίχωρα των πόλεων, όπου οι συντελεστές δόμησης είναι χαμηλότεροι. Τα δύο σχέδια, πρόσθεσε, αποσκοπούν παράλληλα στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων και στη συγκράτηση του πληθυσμού.

Για το σχέδιο των επιπλέον ορόφων, ο Υπουργός ανέφερε ότι μετά τη δημοσίευσή του τις επόμενες εβδομάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Ακούστε την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Ιωάννου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11-09-2026