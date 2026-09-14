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Νυχτερινός συναγερμός στη Λεμεσό: Δύο οχήματα στις φλόγες - Εξετάζεται εμπρησμός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στη μία περίπτωση αυτοκίνητο 25χρονης καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά, ενώ στη δεύτερη οι προκαταρκτικές εξετάσεις καταδεικνύουν κακόβουλη ενέργεια με χρήση εύφλεκτης ύλης.

Δύο ξεχωριστές υποθέσεις εμπρησμού οχημάτων διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από περιστατικά που σημειώθηκαν σε Κολόσσι και Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία ότι αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Άχνας 4, στο Κολόσσι, είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το όχημα, ιδιοκτησίας 25χρονης γυναίκας, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Κακόβουλη φωτιά σε όχημα στον Άγιο Νικόλαο

Σε δεύτερο περιστατικό, γύρω στις 8:20 το βράδυ της Κυριακής λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Γράμμου, στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τον 58χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο μπροστινό αριστερό ελαστικό του αυτοκινήτου, ενώ από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προκύπτει ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Την υπόθεση διερευνά επίσης το ΤΑΕ Λεμεσού.

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