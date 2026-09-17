Τέλος στα διαφορετικά τηλέφωνα για αδειοδοτήσεις - Τι αλλάζει στον ΕΟΑ Λάρνακας

Απλοποιείται από σήμερα η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Λάρνακας. Το κοινό μπορεί να καλεί καθημερινά, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στον ενιαίο αριθμό 24-501700, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος Τομέας ή λειτουργός είναι αρμόδιος για το αίτημά του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει πως «προχωρεί σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της εξυπηρέτησης του κοινού, θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή νέο, σύγχρονο λογισμικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης».

Όπως σημειώνεται, «στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού απλοποιείται και γίνεται πιο άμεση και οργανωμένη».

Μέχρι σήμερα, για την επικοινωνία με τους Τομείς της Αδειοδότησης Πολεοδομικής Αδειοδότησης, Οικοδομικής Αδειοδότησης και Επιβολής – το κοινό απευθυνόταν σε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ανάλογα με το θέμα για το οποίο ζητούσε εξυπηρέτηση, ωστόσο η διαδικασία αυτή αλλάζει, αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, «από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να καλούν καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 14:00, στον ενιαίο αριθμό 24-501700, για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη Διεύθυνση Αδειοδότησης. Ένας αριθμός αρκεί. Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος Τομέας ή ποιος λειτουργός/τεχνικός είναι αρμόδιος για το θέμα του».

Καλώντας «στο 24-501700, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και το αίτημα του θα καταγραφείκαι προωθηθεί άμεσα στον αρμόδιο Τομέα, Λειτουργό ή Τεχνικό, ο οποίος φροντίζει να προωθηθεί στον πολίτη όλη η πληροφόρηση που χρειάζεται».

Όπως αναφέρεται «το νέο λογισμικό, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης με επιπρόσθετο προσωπικό, επιτρέπει την καταγραφή, διαχείριση και προώθηση των αιτημάτων στον αρμόδιο Τομέα, δημιουργώντας μία ενιαία και οργανωμένη διαδικασία εξυπηρέτησης».

Όπως σημειώνει ο ΕΟΑ Λάρνακας με τον τρόπο αυτό τα ερωτήματα όπως και οι απαντήσεις καταγράφονται και ο πολίτης λαμβάνει την πληροφόρηση που χρειάζεται άμεσα και με πληρότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ