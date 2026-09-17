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Πλασμαφαίρεση: Άρχισε η λήψη καταθέσεων - Στο μικροσκόπιο ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα
| Υγεία

Πλασμαφαίρεση: Άρχισε η λήψη καταθέσεων - Στο μικροσκόπιο ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ΤΑΕ Λάρνακας άρχισε τη λήψη καταθέσεων στο πλαίσιο των ερευνών για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να εντοπίστηκαν σε ιατρικό κέντρο. Ανακριτική ομάδα διερευνά, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, κατά πόσο η λειτουργία των μηχανημάτων παραβιάζει τη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και ευρήματα προηγούμενης έρευνας του 2023

Άρχισε η διαδικασία λήψης καταθέσεων στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει το ΤΑΕ Λάρνακας για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά την παραλαβή επιστολής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε δύο ιατρικά κέντρα, στο ένα εκ των οποίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Μετά την παραλαβή της επιστολής, δόθηκαν οδηγίες στο ΤΑΕ Λάρνακας για διερεύνηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων παραβιάζει τη νομοθεσία.

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη και έχει συστάθηκε ανακριτική ομάδα για τη διερεύνηση των όσων αναφέρονται στην επιστολή.

Η διερεύνηση γίνεται σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και σε συνάρτηση με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας, η οποία είχε γίνει κατόπιν επιστολής το 2023 για το ίδιο ιατρικό κέντρο.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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